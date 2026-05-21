Лазанки з молодою капустою instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Monika Molecka розповіла про рецепт ніжних лазанок із молодою капустою, кропом і підсмаженим беконом.

Попри назву, лазанки не мають стосунку до італійської лазаньї, бо це традиційний польський вид пасти — невеликі квадратні чи ромбоподібні шматочки тіста. Найчастіше їх готують із тушкованою капустою, грибами чи беконом. Страва виходить ситною, але водночас дуже домашньою.

Інгредієнти копчений бекон 200 г молода капуста 1 головка цибуля 1 шт. часник 1 зубчик лавровий лист 2 шт. духмяний перець 3 горошини сіль чорний перець макарони «лазанки» 170 г свіжий кріп 1 пучок

Приготування

Відваріть макарони до стану al dente відповідно до інструкції на упаковці. Молоду капусту помийте та наріжте великими кубиками. Перекладіть у миску та залийте окропом приблизно на 5 хв. Після цього відкиньте на друшляк. Такий хитрик допомагає капусті залишитися ніжною, але не втратити текстуру. Бекон обсмажте на сухій сковороді до золотистості. Якщо він недостатньо жирний, можна додати трохи олії. Потім додайте дрібно нарізану цибулю та швидко обсмажте до м’якості. Додайте подрібнений часник і капусту. Приправте сіллю, перцем, додайте лавровий лист і духмяний перець. Тушкуйте все під кришкою 10–15 хв і періодично помішуйте. Важливо не перетримати капусту, вона має залишитися хрусткою. Додайте готові макарони, щедро посипте свіжим кропом і добре перемішайте.

Подавати страву найкраще гарячою, одразу зі сковороди.

Лазанки з молодою капустою — це той тип їжі, який не перевантажує шлунок, але дарує відчуття домашнього затишку. А ще це чудовий приклад того, як традиційна кухня знову стає модною, без складності, але з характером.

