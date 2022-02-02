Лазанья: традиційний рецепт італійської страви

Асортимент італійської пасти в супермаркетах дуже широкий, і багато видів мають спеціальне призначення.

Спагеті найкраще підходять для пасти болоньєзе або карбонару, канелоні прийнято фарширувати, а широкі плоскі листи лазаньї призначені для однойменної страви.

Лазання – традиційна італійська страва, що є листковою запіканкою на основі пасти. Як начинку зазвичай використовують м'ясний соус болоньєзе, а крім нього, соус бешамель і сир.

Інгредієнти:

250 г листів лазаньї

1 кг яловичини

0,5 кг помідорів

2 цибулини

3-4 зубки часнику

300 г моцарели

50 г пармезану

1 л молока

100 г вершкового масла

100 г борошна

олія

орегано

чебрець

мускатний горіх

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Яловичину вимити, нарізати невеликими шматочками та провернути через м'ясорубку.

Дрібнорубану цибулю спасерувати на олії до прозорості, додати яловичий фарш і смажити, помішуючи і розбиваючи грудочки, до зарум'янювання.

У обсмажений фарш ввести нарізані кубиками помідори, подрібнений часник, посолити, поперчити, приправити орегано та чебрецем і гасити на повільному вогні.

Для соусу бешамель вершкове масло розтопити в сотейнику, всипати борошно, обсмажити його до золотистого кольору, влити тонким струмком за постійного помішування холодне молоко, посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і варити до загусання.

У змащену олією форму викласти листи лазаньї, на них укласти половину обсмаженого фаршу, полити третиною соусу бешамель і притрусити половиною тертої моцарели. Потім усі шари повторити ще раз. Верхнім шаром укласти пасту і залити її бешамелем, що залишився.

Запікати 35-40 хвилин за температури 190°С. За 10 хвилин до готовності поверхню лазаньї притрусити тертим пармезаном

Готову лазанью витримати 15-20 хвилин, і лише потім розрізати на порційні шматки.

На замітку

Пасту для лазаньї готуйте відповідно до інструкції на упакуванні. Листи, можливо, доведеться відварити або використовувати сухими.

Яловичину можна замінити телятиною, свининою, птицею або використовувати фарш асорті.

Під час обсмажування м'ясного фаршу до нього можна додати терту моркву, подрібнені стебла селери, нарізаний кубиками болгарський перець, зелень, гриби та ароматизувати сухим вином.

М'ясний соус болоньєзе зазвичай готовий вже через 30-40 хвилин, але італійці воліють його довго томити на повільному вогні, в такому разі аромат і смак страви стають набагато насиченішими.

Взимку свіжі помідори можна замінити на консервовані у власному соку або томатну пасту, а моцарелу – будь-яким твердим сиром.

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