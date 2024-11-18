Лазанья з цукіні: цікавий рецепт традиційної страви

Лазанья – класична італійська страва, яка тішить нас багатошаровою текстурою та насиченим смаком. Та що, як зробити її легшою і кориснішою, замінивши традиційне тісто на свіжі скибочки цукіні.
На сторінці little.aceituna поділилися рецептом, який ідеально підійде для обіду чи вечері, не вимагає складних інгредієнтів і легко готується. Цей варіант лазаньї стане улюбленою стравою для тих, хто прагне урізноманітнити меню та зберегти баланс між смаком і користю.
Інгредієнти
- цукіні
- 2 шт.
- шинка йоркська
- моцарела
- кетчуп
- сир твердий
Приготування:
- Наріжте цукіні тонкими скибочками вздовж. Це можна зробити ножем або спеціальною овочерізкою.
- Наріжте моцарелу тонкими скибочками та підготуйте шинку.
- До форми або жаротривкого посуду викладайте шари: першим шаром – скибочки цукіні, далі – шинку, потім – моцарелу, додайте трохи кетчупу для смаку. Повторіть шари до заповнення форми. Завершіть шаром тертого сиру, який розплавиться і створить апетитну золотаву скоринку.
- Помістіть лазанью до аерогриля і випікайте за температури 190°C протягом 20 хвилин. Якщо у вас немає аерогриля, використовуйте звичайну духовку.
- Готову лазанью злегка охолодіть, щоб вона краще тримала форму.
Поради:
- Якщо хочете зробити страву ще цікавішою, додайте спеції, наприклад, сушений базилік, орегано чи часникову приправу.
- Для пікантності можна додати трохи соусу бешамель між шарами чи замінити кетчуп томатним соусом домашнього приготування.
- Щоб уникнути зайвої вологи, посипте цукіні сіллю заздалегідь і залиште на кілька хвилин. Потім промийте та обсушіть скибочки паперовим рушником.
Лазанья з цукіні проста у приготуванні, з легких інгредієнтів і має насичений смак. Спробуйте та переконайтеся, що корисне може бути смачним.
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