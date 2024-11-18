Лазанья з цукіні: цікавий рецепт традиційної страви

Лазанья – класична італійська страва, яка тішить нас багатошаровою текстурою та насиченим смаком. Та що, як зробити її легшою і кориснішою, замінивши традиційне тісто на свіжі скибочки цукіні.

На сторінці little.aceituna поділилися рецептом, який ідеально підійде для обіду чи вечері, не вимагає складних інгредієнтів і легко готується. Цей варіант лазаньї стане улюбленою стравою для тих, хто прагне урізноманітнити меню та зберегти баланс між смаком і користю.

Інгредієнти цукіні 2 шт. шинка йоркська моцарела кетчуп сир твердий

Приготування:

Наріжте цукіні тонкими скибочками вздовж. Це можна зробити ножем або спеціальною овочерізкою. Наріжте моцарелу тонкими скибочками та підготуйте шинку. До форми або жаротривкого посуду викладайте шари: першим шаром – скибочки цукіні, далі – шинку, потім – моцарелу, додайте трохи кетчупу для смаку. Повторіть шари до заповнення форми. Завершіть шаром тертого сиру, який розплавиться і створить апетитну золотаву скоринку. Помістіть лазанью до аерогриля і випікайте за температури 190°C протягом 20 хвилин. Якщо у вас немає аерогриля, використовуйте звичайну духовку. Готову лазанью злегка охолодіть, щоб вона краще тримала форму.

Поради:

Якщо хочете зробити страву ще цікавішою, додайте спеції, наприклад, сушений базилік, орегано чи часникову приправу.

Для пікантності можна додати трохи соусу бешамель між шарами чи замінити кетчуп томатним соусом домашнього приготування.

Щоб уникнути зайвої вологи, посипте цукіні сіллю заздалегідь і залиште на кілька хвилин. Потім промийте та обсушіть скибочки паперовим рушником.

Лазанья з цукіні проста у приготуванні, з легких інгредієнтів і має насичений смак. Спробуйте та переконайтеся, що корисне може бути смачним.

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