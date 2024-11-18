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Лазанья з цукіні: цікавий рецепт традиційної страви

Лазанья з цукіні: цікавий рецепт традиційної страви

Лазанья з цукіні / Фото: Credits

Лазанья – класична італійська страва, яка тішить нас багатошаровою текстурою та насиченим смаком. Та що, як зробити її легшою і кориснішою, замінивши традиційне тісто на свіжі скибочки цукіні.

На сторінці little.aceituna поділилися рецептом, який ідеально підійде для обіду чи вечері, не вимагає складних інгредієнтів і легко готується. Цей варіант лазаньї стане улюбленою стравою для тих, хто прагне урізноманітнити меню та зберегти баланс між смаком і користю.

Інгредієнти

цукіні
2 шт.
шинка йоркська
моцарела
кетчуп
сир твердий

Приготування:

  1. Наріжте цукіні тонкими скибочками вздовж. Це можна зробити ножем або спеціальною овочерізкою. 
  2. Наріжте моцарелу тонкими скибочками та підготуйте шинку.
  3. До форми або жаротривкого посуду викладайте шари: першим шаром – скибочки цукіні, далі – шинку, потім – моцарелу, додайте трохи кетчупу для смаку. Повторіть шари до заповнення форми. Завершіть шаром тертого сиру, який розплавиться і створить апетитну золотаву скоринку.
  4. Помістіть лазанью до аерогриля і випікайте за температури 190°C протягом 20 хвилин. Якщо у вас немає аерогриля, використовуйте звичайну духовку.
  5. Готову лазанью злегка охолодіть, щоб вона краще тримала форму.

Поради:

  • Якщо хочете зробити страву ще цікавішою, додайте спеції, наприклад, сушений базилік, орегано чи часникову приправу.
  • Для пікантності можна додати трохи соусу бешамель між шарами чи замінити кетчуп томатним соусом домашнього приготування.
  • Щоб уникнути зайвої вологи, посипте цукіні сіллю заздалегідь і залиште на кілька хвилин. Потім промийте та обсушіть скибочки паперовим рушником.

Лазанья з цукіні проста у приготуванні, з легких інгредієнтів і має насичений смак. Спробуйте та переконайтеся, що корисне може бути смачним.

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