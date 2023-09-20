Лечо: рецепт смачної осінньої страви від Андрія Величка

Лечо, як і манджю або ікру з баклажанів, на півдні Одеської області готують майже всі. Але рецепти лечо у кожній родині трохи відрізняються і це абсолютно нормально. Ну не існує сталого, всім світом визнаного. Який борщ правильніший? З квасолею або свининою? Помідори мають бути в борщі або ж буряковий квас? Не можна відповісти. Те ж саме і з лечо.

Але я поділюся деякими принципами, якими користуються у моїй родині, і які я трохи доповнив після знайомства з італійською пеперонатою, угорською паприкою, бесарабським солодкою спецією "чукан піпер" (наша паприка, зроблена руками).

Основні інгредієнти лечо:

солодкий мʼясистий червоний перець, 2 кг

1 кіло цибулі

1 ст. ложка томатної пасти

1 кг томатів

олія

1 ст. ложка меду

3-4 ст. ложки фруктового оцету

1 ст. ложка паприки "чукан піпер"

сіль, перець

морква або коріння петрушки - за бажанням. Я готую без.

Крок 1.

Перець запікаємо 20 хв за 200С і знімаємо шкірку, нарізаємо смужками 5 мм завширшки і 5-7 см завдовжки.

Крок 2

Поки запікається перець, в казані смажимо на олії цибулю. Нарізану жульєном або ж соломкою. Обсмажуємо до золотавого кольору. Додаємо томатну пасту та ще хвилину-дві обсмажуємо.

Крок 3

Додаємо до цибулі нарізані перці. Готуємо 5-7 хвилин і додаємо помідори. З помідорів треба зняти шкірку і нарізати будь-якою формою. Дуже зручно натерти їх на тертці - так і шкірка залишиться в руках, і ви отримаєте майже томатний соус, готовий до використання.

Тепер слід збавити вогонь до мінімуму, накрити кришкою або ж пергаментним папером. І повільно готувати десь з пів години. Це дуже важливий етап. Уважно стежте, щоб не пригоріло. Цибуля має "розчинитися" в паприці, вода з помідорів випаруватися і лишитися повинен тільки смак. Густий, насичений, яскравий смак.

Наступний крок - ми цей самий смак зробимо максимальним.

Крок 4

Додаємо спеції, сіль, мед та оцет. Це фінальний крок, і кількість, скільки ви маєте додати, залежить від смаку. Так, якщо перець, помідори і цибуля виявилися дуже солодкими, то меду можна додавати менше, а іноді і взагалі без нього. Оцет потрібен для балансу смаку, як і сіль. А от солодка паприка, бессарабський чукан піпер, зроблять лечо максимально ароматним та "папричним".

Після того, як ви приготували лечо, дайте йому настоятися десь годинку. Не поспішайте їсти одразу, хоч неймовірний аромат буде дуже важко побороти. Саме через деякий час смак лечо стане збалансованим і однорідним.

Осінні овочі для лечо / Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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