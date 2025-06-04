Ліниві пиріжки з лаваша з м'ясом і сиром: рецепт без випікання

Ліниві пиріжки з лаваша з м'ясом та сиром / © Credits

Реклама

Готуються вони так просто, що впорається кожен. Достатньо приготувати начинку, загорнути в лаваш та обсмажити до золотистого кольору.

Інгредієнти лаваш тонкий 3 шт. фарш курячий 600 г сир твердий 120 г яйця курячі 2 шт. молоко 2 ст. л. цибуля ріпчаста 1 шт. сметана 2 ст. л. паприка мелена 1 ч. л. олія сіль перець чорний мелений

Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.

Сир натріть на велику тертку.

Реклама

Яйця з молоком збийте віничком.

У миску викладіть фарш, цибулю, твердий сир, сметану, паприку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте.

На лист лаваша тонким шаром по всій поверхні розподіліть начинку. Лаваш із фаршем поверніть таким чином, щоб вийшов довгий плоский рулет. Розріжте його на квадрати.

Так підготуйте всі листи. Обмочіть кожен квадрат лаваша в яйці і обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до золотистого кольору.

Реклама

Поради:

Молоко та сметану використовуйте будь-якої жирності.