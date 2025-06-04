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Ліниві пиріжки з лаваша з м'ясом і сиром: рецепт без випікання
Якщо вам захотілося побалувати свою сім'ю пиріжками, а возитися з тістом не хочеться, то приготуйте ситні, соковиті ліниві пиріжки без замішування тіста.
Готуються вони так просто, що впорається кожен. Достатньо приготувати начинку, загорнути в лаваш та обсмажити до золотистого кольору.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 3 шт.
- фарш курячий
- 600 г
- сир твердий
- 120 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- олія
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- сіль
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- перець чорний мелений
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Цибулю очистьте і натріть на дрібну тертку.
Сир натріть на велику тертку.
Яйця з молоком збийте віничком.
У миску викладіть фарш, цибулю, твердий сир, сметану, паприку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте.
На лист лаваша тонким шаром по всій поверхні розподіліть начинку. Лаваш із фаршем поверніть таким чином, щоб вийшов довгий плоский рулет. Розріжте його на квадрати.
Так підготуйте всі листи. Обмочіть кожен квадрат лаваша в яйці і обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Молоко та сметану використовуйте будь-якої жирності.