Ледачі вареники: класичний рецепт смачного сніданку

Вареники — одна з найулюбленіших страв в Україні.

Вони хороші тим, що, варіюючи начинки, ми можемо щодня подавати нову страву. Вареники з м'ясом, лівером, капустою, картоплею, грибами, з вишнею і з яблуками — всього не перелічити.

Проте приготування вареників — справа досить клопітка. Треба і тісто замісити, і з начинкою погратися, та й самі вареники за 5 хвилин не наліпити. І тут приходить на допомогу рецепт із розряду ледачих.

Ледачі вареники готуються дуже легко і швидко, а найтриваліший процес — закип'ятити воду для їхнього варіння.

Інгредієнти:

500 г сиру

2 яйця

6 столових ложок борошна

2 столові ложки цукру

сіль

Приготування

Сир ретельно розтерти з яйцями і цукром, додати борошно, злегка посолити і вимісити до однорідного стану.

Приготовану масу розділити на 4 частини, скачати кожну валиком, розрізати на невеликі шматочки і варити їх в киплячій підсоленій воді 5 хвилин після спливання.

На замітку

Подавайте ліедачі вареники з вершковим маслом, сметаною, медом, варенням або соусом зі свіжих ягід.

Залежно від вологості сиру регулюйте кількість борошна. Тісто має бути не крутим, а злегка липнути до рук.

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