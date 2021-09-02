Ледачі вареники: класичний рецепт смачного сніданку

Вареники — одна з найулюбленіших страв в Україні.
Вони хороші тим, що, варіюючи начинки, ми можемо щодня подавати нову страву. Вареники з м'ясом, лівером, капустою, картоплею, грибами, з вишнею і з яблуками — всього не перелічити.
Проте приготування вареників — справа досить клопітка. Треба і тісто замісити, і з начинкою погратися, та й самі вареники за 5 хвилин не наліпити. І тут приходить на допомогу рецепт із розряду ледачих.
Ледачі вареники готуються дуже легко і швидко, а найтриваліший процес — закип'ятити воду для їхнього варіння.
Інгредієнти:
- 500 г сиру
- 2 яйця
- 6 столових ложок борошна
- 2 столові ложки цукру
- сіль
Приготування
Сир ретельно розтерти з яйцями і цукром, додати борошно, злегка посолити і вимісити до однорідного стану.
Приготовану масу розділити на 4 частини, скачати кожну валиком, розрізати на невеликі шматочки і варити їх в киплячій підсоленій воді 5 хвилин після спливання.
На замітку
Подавайте ліедачі вареники з вершковим маслом, сметаною, медом, варенням або соусом зі свіжих ягід.
Залежно від вологості сиру регулюйте кількість борошна. Тісто має бути не крутим, а злегка липнути до рук.
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