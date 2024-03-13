Легкий і смачний перекус: рецепт листкового тіста з сиром та картоплею

Цей перекус не лише легкий у приготуванні, але й дуже смачний.

Цим ідеальним перекусом поділилася кулінарна блогерка Зубда Малік у своєму TikTok.

Інгредієнти Листкове тісто 1 шт Цибуля 1 шт Картопля 3-4 шт Сир чедер 250 гр Вершковий сир 100 гр Молоко 30 мл Масло 10 гр Перець білий мелений 1/2 ч.л Діжонська гірчиця 1 ст.л

Приготування

Почистіть картоплю від шкірки. Поставте на вогонь каструлю з водою і додайте картоплю. Варіть до м'якості, але не розварюйте занадто.

Наріжте цибулю на кубики та протушкуйте на сковороді. Зніміть з вогню і відкладіть.

Поки картопля ще гаряча, переложіть її в комбайн. Додайте сир чедер та протушковану цибулю. Збийте інгредієнти до однорідності. Додайте вершковий сир, молоко, приправу білий перець та діжонську гірчицю. Перемішайте.

Розгорніть листкове тісто та розріжте його на квадрати. На середині квадрата розмістіть приготовану начинку. Покладіть другий квадрат тіста поверх першого, щоб закрити начинку. Закріпіть боки за допомогою виделки. Зробіть декоративні надрізи на верхньому шарі тіста та змастіть яйцем. За бажанням можете посипати зверху трохи насінням кунжуту.

Випікайте в розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до появи золотої скоринки.

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