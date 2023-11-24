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Лимонне печиво: рецепт ароматної випічки

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
384 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
1 хв
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Лимонне печиво: рецепт ароматної випічки

Лимонне печиво / Фото: Credits

Щоб спекти ніжне розсипчасте печиво, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Лимонне печиво з тріщинами виходить дуже гарним із ароматним лимонним смаком, а головним інгредієнтом є лимони.

Інгредієнти

борошно
1,5 склянки + 3 ст. л. з гіркою
вершкове масло
125 г
цукор
100 г
яєчні жовтки
2 шт.
лимонний сік
3 ст. л.
цедра двох лимонів
розпушувач
1 ч. л.
крохмаль
1 ст. л.
сіль
щіпка
цукрова пудра
  1. У мисці збийте блендером олію, цукор та сіль. Додайте яйця, лимонний сік, лимонну цедру, натерту на тертці. Збийте три-п'ять хвилин.
  2. Додайте частинами борошно, просіяне з розпушувачем та крохмалем. Замісіть м'яке та не липке тісто. Зберіть його в кулю, загорніть у плівку і відправте на годину холодильник.
  3. З тіста сформуйте кульки розміром із волоський горіх. Кожну кульку обваляйте в цукровій пудрі і викладіть на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Замість лимонної можна додати апельсинову цедру.

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Дата публікації
Перегляди
237
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