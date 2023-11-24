Лимонне печиво: рецепт ароматної випічки

Щоб спекти ніжне розсипчасте печиво, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Лимонне печиво з тріщинами виходить дуже гарним із ароматним лимонним смаком, а головним інгредієнтом є лимони.
Інгредієнти
- борошно
- 1,5 склянки + 3 ст. л. з гіркою
- вершкове масло
- 125 г
- цукор
- 100 г
- яєчні жовтки
- 2 шт.
- лимонний сік
- 3 ст. л.
- цедра двох лимонів
- розпушувач
- 1 ч. л.
- крохмаль
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
- У мисці збийте блендером олію, цукор та сіль. Додайте яйця, лимонний сік, лимонну цедру, натерту на тертці. Збийте три-п'ять хвилин.
- Додайте частинами борошно, просіяне з розпушувачем та крохмалем. Замісіть м'яке та не липке тісто. Зберіть його в кулю, загорніть у плівку і відправте на годину холодильник.
- З тіста сформуйте кульки розміром із волоський горіх. Кожну кульку обваляйте в цукровій пудрі і викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
- Замість лимонної можна додати апельсинову цедру.
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