Лимонне печиво: рецепт смачної випічки

Немає нічого затишнішого, ніж аромат свіжої випічки, який наповнює дім теплом і гарним настроєм. Якщо ви шукаєте легкий рецепт незабутньо смачного печива, цей лимонний варіант стане вашим улюбленим.

На сторінці foodwithstyle поділилися простим і неймовірно ароматним рецептом лимонного печива, яке просто тане в роті. Воно вирізняється своєю ніжною текстурою, яскравим ароматом та апетитним виглядом.

Інгредієнти цукор 100 г яйце 1 шт. олія 60 мл екстракт ванільний 1 ч. л. сік і цедра лимона 1 шт. борошно 250 г розпушувач 1 ч. л. пудра цукрова 50 г сіль

Приготування:

Увімкніть духовку до 180°C з верхнім і нижнім нагріванням. Вистеліть деко пергаментним папером. У великій мисці збийте цукор і яйце ручним міксером до утворення легкої піни. Додайте олію, ванільний екстракт, лимонний сік і цедру лимона. Добре перемішайте. Якщо хочете, додайте кілька крапель жовтого харчового барвника – це зробить печиво яскравішим і святковішим. В іншій мисці з’єднайте борошно, розпушувач і щіпку солі. Поступово додавайте цю суміш до рідких інгредієнтів, ретельно перемішуючи, щоб утворилося однорідне тісто. Зробіть з тіста кульки розміром з горіх. Обваляйте кожну кульку в цукровій пудрі, щоб вона повністю покрила поверхню. Викладіть кульки на деко, дотримуючись відстані між ними, оскільки тісто трохи розпливеться під час випікання. Печіть 10–12 хвилин, поки печиво не набуде золотавого відтінку, а його поверхня не потріскається, створюючи характерні "складочки". Дайте печиву трохи охолонути на деко, а потім перекладіть його на решітку для повного охолодження.

Його легкий лимонний аромат і солодко-кислий смак ідеально поєднуються з гарячими напоями. Цей рецепт може стати вашим улюбленим для домашньої випічки – мінімум зусиль, максимум задоволення. Спробуйте і переконаєтеся, наскільки легко приготувати щось справді незабутнє.

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