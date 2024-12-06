Лимонне печиво: рецепт смачної випічки

Немає нічого затишнішого, ніж аромат свіжої випічки, який наповнює дім теплом і гарним настроєм. Якщо ви шукаєте легкий рецепт незабутньо смачного печива, цей лимонний варіант стане вашим улюбленим.
На сторінці foodwithstyle поділилися простим і неймовірно ароматним рецептом лимонного печива, яке просто тане в роті. Воно вирізняється своєю ніжною текстурою, яскравим ароматом та апетитним виглядом.
Інгредієнти
- цукор
- 100 г
- яйце
- 1 шт.
- олія
- 60 мл
- екстракт ванільний
- 1 ч. л.
- сік і цедра лимона
- 1 шт.
- борошно
- 250 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- пудра цукрова
- 50 г
- сіль
Приготування:
- Увімкніть духовку до 180°C з верхнім і нижнім нагріванням. Вистеліть деко пергаментним папером.
- У великій мисці збийте цукор і яйце ручним міксером до утворення легкої піни. Додайте олію, ванільний екстракт, лимонний сік і цедру лимона. Добре перемішайте. Якщо хочете, додайте кілька крапель жовтого харчового барвника – це зробить печиво яскравішим і святковішим.
- В іншій мисці з’єднайте борошно, розпушувач і щіпку солі. Поступово додавайте цю суміш до рідких інгредієнтів, ретельно перемішуючи, щоб утворилося однорідне тісто.
- Зробіть з тіста кульки розміром з горіх. Обваляйте кожну кульку в цукровій пудрі, щоб вона повністю покрила поверхню.
- Викладіть кульки на деко, дотримуючись відстані між ними, оскільки тісто трохи розпливеться під час випікання. Печіть 10–12 хвилин, поки печиво не набуде золотавого відтінку, а його поверхня не потріскається, створюючи характерні "складочки".
- Дайте печиву трохи охолонути на деко, а потім перекладіть його на решітку для повного охолодження.
Його легкий лимонний аромат і солодко-кислий смак ідеально поєднуються з гарячими напоями. Цей рецепт може стати вашим улюбленим для домашньої випічки – мінімум зусиль, максимум задоволення. Спробуйте і переконаєтеся, наскільки легко приготувати щось справді незабутнє.
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