Лимонні мінікекси: рецепт ароматної випічки

На сторінці hatice0ncel розкрили всі секрети приготування цієї чарівної страви. Свіжий лимон додає випічці особливого настрою, наповнює кухню яскравим ароматом, який ніби обіцяє шматочок сонячної радості.

Інгредієнти Вершкове масло 125 г Цукор 125 г Яйця 2 шт. Борошно 125 г Розпушувач 1 ч. л Сіль Лимонний сік Цедра лимона 1 шт. Йогурт 1 ст. л Цукрова пудра 100 г

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте форми для кексів: змастіть їх вершковим маслом і злегка присипте борошном. Це допоможе уникнути прилипання випічки. У великій мисці збийте міксером м’яке вершкове масло з цукром до отримання кремової консистенції. Масло має стати пухким і світлим. Додайте яйця по одному, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Яйця повинні добре змішатися з маслом і створити однорідну основу для тіста. В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і дрібку солі. До масляної маси додайте йогурт, сік і цедру лимона. Добре перемішайте. Поступово вводьте борошняну суміш і перемішуйте до отримання однорідного тіста. Його текстура повинна бути легкою. Розлийте тісто по формах, заповніть їх приблизно на дві третини. Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці протягом 20 хвилин або до появи золотистої скоринки. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою, кекси готові. Дайте випічці трохи охолонути у формах, а потім обережно вийміть. У невеликій мисці змішайте цукрову пудру з лимонним соком. Перемішуйте, доки суміш не стане однорідною, без грудочок. Соус має бути густим, але текучим. Остиглі кекси змастіть лимонним соусом.

Ця випічка чудово підійде як для сімейного чаювання, так і для святкових частувань. Ніжна текстура тіста, приємна кислинка лимонного соусу та аромат свіжих цитрусів зроблять ці кекси улюбленцями у вашій родині. Зберігайте випічку у герметичному контейнері, щоб вона залишалася свіжою довше.

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