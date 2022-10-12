Лимонний кекс у вершковій глазурі: простий рецепт

У холодну пору року хочеться побалувати себе випічкою. Лимонний кекс — чудовий вибір для осіннього чаювання.

У холодну пору року цитрусові користуються особливою популярністю, тому що використання цих фруктів наповнює наше життя смаком, запахом та кольором, а всі ці фактори впливають на наш настрій, що зараз особливо важливо.

Складники

вершкове масло — 120 г

оливкова олія — 60 г

світло-коричневий цукор – 200 г

цукор — 100 г

цедра лимона – 2 ст. л.

яйця – 3 шт.

борошно — 250-270 г

розпушувачу – 1 ч. л. з гіркою

сіль — половина ч. л

сметана — 180 г

Інгредієнти для глазурі

цукрова пудра – 120 г

лимонний сік – 1 ст. л.

густі вершки — від однієї до трьох столових ложок

цедра лимона для посипання

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для випікання олією.

Збийте вершкове масло, олію, коричневий цукор, цукровий пісок і лимонну цедру до отримання легкої та повітряної маси, близько 4 хвилин.

Додайте яйця по одному, перемішуючи після кожного додавання до повного розчинення, потім зіскрібаючи масу зі стінок миски перед додаванням наступного.

Змішайте борошно, що розсіяє, розпушувач і сіль. Додайте половину сухої суміші до вологих інгредієнтів та перемішайте. Додайте сметану і перемішайте до однорідності, потім додайте борошно, що залишилося, і перемішайте.

Вилийте тісто в підготовлену форму для хліба та розподіліть рівним шаром, потім відправте в духовку. Випікати від 50 хвилин до 1 години. Остудіть у формі протягом 15 хвилин, потім перекласти на решітку до повного остигання.

Приготування глазурі

Змішайте цукрову пудру, лимонний сік і вершки, щоб вийшла густа глазур. Якщо маса вийшла занадто густою, додавайте більше вершків, поки глазур не досягне бажаної консистенції. Викладіть на кекс, що охолонув, потім прикрасьте лимонною цедрою. Дайте настоятись 15 хвилин, перш ніж нарізати.

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