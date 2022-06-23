Лимонний тарт на пісочному тесті: рецепт простого, але вишуканого десерту

Десерт на столі – це завжди свято.
Лимонний тарт, приготований за рецептом виходить дуже ніжним.
Складники:
Для тіста:
- борошно — 2 склянки
- вершкове масло — 125 г
- цукрова пудра – 125 г
- яєчні жовті — 4 шт
- дрібка солі
Для начинки:
- лимони — 3 шт
- яйця — 6 яєць та 1 додатковий жовток
- цукрова пудра – 150-170 г
- густі вершки — 225 мл
- цукрова пудра для посипання
Приготування
Просійте сіль і борошно разом, розм'якшене масло наріжте кубиками і вимішайте поки|доки| суміш не стане нагадувати великий пісок.
Всипте цукор і обережно перемішайте, доки він добре не розчиниться.
Помалу влийте яєчні жовтки і збивайте, поки тісто не збереться в кому. Сформуйте з тіста коржик і загорніть у харчову плівку.
Охолодіть протягом щонайменше 4-5 годин, поки тісто не стане твердим.
Поки тісто охолоджується, приготуйте лимонну начинку. Зніміть цедру з лимонів і вичавте сік, щоб вийшло близько склянки лимонного соку.
Яйця та яєчний жовток збийте з цукровою пудрою. Додайте вершки, лимонну цедру та сік і добре перемішайте. Ті, хто любить більш солодку начинку, можуть додати ще цукрової пудри. Накрийте та охолодіть лимонну суміш як мінімум 2-3 години, а краще всю ніч.
Застеліть пергаментним папером форму. Розкотіть тісто, доки воно не стане діаметром близько 30 см і завтовшки близько 3 мм. Акуратно покладіть тісто для випікання поверх форми, дозволяючи йому вільно провиснути. Плоским ножем зріжте зайве тісто. Накрийте тісто у формі поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник ще на 30 хвилин.
Розігрійте духовку до 190 градусів за Цельсієм. Аркушем пергаментного паперу - досить великим, щоб покрити всю форму, покрийте верх тіста, розрівняйте його. Додайте вантаж для випічки та випікайте тісто близько 15-20 хвилин, доки воно не припинить бути прозорим і не почне фарбуватись.
Обережно дістаньте тісто з духовки та викиньте пергаментний папір та вантаж для пирога. Поверніть його в духовку, щоб випікати ще 3-5 хвилин, потім дістаньте і трохи охолонути.
Зменшіть температуру в духовці до 150 градусів за Цельсієм.
Викладіть основу пирога на деко. Вилийте лимонно-сирну начинку в основу, потім обережно засуньте деко і закрийте дверцята духовки.
Випікайте 40-50 хвилин, поки начинки небагато, але не повністю, не застигне. Вийміть із духовки, дайте йому охолонути, а потім акуратно вийміть тарт із плоскої форми. Посипте цукровою пудрою.
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