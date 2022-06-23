Лимонний тарт на пісочному тесті: рецепт простого, але вишуканого десерту

Десерт на столі – це завжди свято.

Лимонний тарт, приготований за рецептом виходить дуже ніжним.

Складники:

Для тіста:

борошно — 2 склянки

вершкове масло — 125 г

цукрова пудра – 125 г

яєчні жовті — 4 шт

дрібка солі

Для начинки:

лимони — 3 шт

яйця — 6 яєць та 1 додатковий жовток

цукрова пудра – 150-170 г

густі вершки — 225 мл

цукрова пудра для посипання

Приготування

Просійте сіль і борошно разом, розм'якшене масло наріжте кубиками і вимішайте поки|доки| суміш не стане нагадувати великий пісок.

Всипте цукор і обережно перемішайте, доки він добре не розчиниться.

Помалу влийте яєчні жовтки і збивайте, поки тісто не збереться в кому. Сформуйте з тіста коржик і загорніть у харчову плівку.

Охолодіть протягом щонайменше 4-5 годин, поки тісто не стане твердим.

Поки тісто охолоджується, приготуйте лимонну начинку. Зніміть цедру з лимонів і вичавте сік, щоб вийшло близько склянки лимонного соку.

Яйця та яєчний жовток збийте з цукровою пудрою. Додайте вершки, лимонну цедру та сік і добре перемішайте. Ті, хто любить більш солодку начинку, можуть додати ще цукрової пудри. Накрийте та охолодіть лимонну суміш як мінімум 2-3 години, а краще всю ніч.

Застеліть пергаментним папером форму. Розкотіть тісто, доки воно не стане діаметром близько 30 см і завтовшки близько 3 мм. Акуратно покладіть тісто для випікання поверх форми, дозволяючи йому вільно провиснути. Плоским ножем зріжте зайве тісто. Накрийте тісто у формі поліетиленовою плівкою та поставте в холодильник ще на 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 190 градусів за Цельсієм. Аркушем пергаментного паперу - досить великим, щоб покрити всю форму, покрийте верх тіста, розрівняйте його. Додайте вантаж для випічки та випікайте тісто близько 15-20 хвилин, доки воно не припинить бути прозорим і не почне фарбуватись.

Обережно дістаньте тісто з духовки та викиньте пергаментний папір та вантаж для пирога. Поверніть його в духовку, щоб випікати ще 3-5 хвилин, потім дістаньте і трохи охолонути.

Зменшіть температуру в духовці до 150 градусів за Цельсієм.

Викладіть основу пирога на деко. Вилийте лимонно-сирну начинку в основу, потім обережно засуньте деко і закрийте дверцята духовки.

Випікайте 40-50 хвилин, поки начинки небагато, але не повністю, не застигне. Вийміть із духовки, дайте йому охолонути, а потім акуратно вийміть тарт із плоскої форми. Посипте цукровою пудрою.

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