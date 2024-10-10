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Лінива лазанья: цікавий рецепт улюбленої страви

Лінива лазанья: цікавий рецепт улюбленої страви

Лінива лазанья: цікавий рецепт улюбленої страви / Фото: Credits

Якщо у вас залишилося кілька листів тіста для лазаньї чи є зламані, не поспішайте їх викидати, а спробуйте приготувати цю смачну та ароматну страву.

Фудблогерка Sema Cenik показала, як швидко приготувати смачну безшарову лазанью.

Інгредієнти

Фарш
500 г
Цибуля
1 шт.
Перець болгарський
2 шт.
Олія
Часник
2 зубчики
Томатна паста
2 ст. л
Вода
1 стакан
Червоний перець
​​​​​​​Чорний перець
Сіль
Лазанья
6-7 листів
Твердий сир
Петрушка

Приготування:

  • Цибулю та перець злегка обсмажте на олії та додайте часник; 
  • Додайте фарш і обсмажте.
  • Додайте томатну пасту та перемішайте, потім додайте спеції, воду та трохи прокип'ятіть;
  • Листки лазаньї поламайте та викладіть на соус, накривши кришкою, поки лазанья не стане м’якою;
  • Додайте зверху тертий сир і петрушку. Накрийте кришкою поки сир не розплавиться.

Смачного!

Страву треба подавати до столу гарячою. Рецепт розраховано на 2-3 людини. 

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