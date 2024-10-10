Лінива лазанья: цікавий рецепт улюбленої страви

Якщо у вас залишилося кілька листів тіста для лазаньї чи є зламані, не поспішайте їх викидати, а спробуйте приготувати цю смачну та ароматну страву.
Фудблогерка Sema Cenik показала, як швидко приготувати смачну безшарову лазанью.
Інгредієнти
- Фарш
- 500 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Перець болгарський
- 2 шт.
- Олія
- Часник
- 2 зубчики
- Томатна паста
- 2 ст. л
- Вода
- 1 стакан
- Червоний перець
- Чорний перець
- Сіль
- Лазанья
- 6-7 листів
- Твердий сир
- Петрушка
Приготування:
- Цибулю та перець злегка обсмажте на олії та додайте часник;
- Додайте фарш і обсмажте.
- Додайте томатну пасту та перемішайте, потім додайте спеції, воду та трохи прокип'ятіть;
- Листки лазаньї поламайте та викладіть на соус, накривши кришкою, поки лазанья не стане м’якою;
- Додайте зверху тертий сир і петрушку. Накрийте кришкою поки сир не розплавиться.
Смачного!
Страву треба подавати до столу гарячою. Рецепт розраховано на 2-3 людини.
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