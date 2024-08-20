Лінива лазанья на пательні: швидкий рецепт смачної страви

Лазанья - страва італійської кухні, яка має декілька варіацій традиційного рецепта й деякі з них можна швидко приготувати на власній кухні.
Фудблогерка maryna.andrus показала своїм читачам простий, швидкий та не менш смачний за традиційний рецепт соковитої лазаньї.
Інгредієнти
- Лаваш
- Фарш
- Цибуля
- Томатне пюре
- Твердий сир
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Подрібніть цибулю та обсмажте її на пательні разом з фаршем;
- Потім додайте до фаршу томатне пюре, сіль та перець;
- Протушкуйте все декілька хвилин;
- В цей час наріжте лаваш необхідної вам форми (щоб він помістився на сковорідку) та можна починати формувати лазанью;
- Покладіть лист лаваша, на нього розподіліть фарш, зверху посипте тертим сиром. Потім знову лаваш, фарш і сир. І так шар за шаром, поки у вас не скінчаться інгредієнти;
- Бажано, щоб верхній шар у вас був фарш посипаний сиром;
- Накрийте лазанью кришкою та поставте пательню на мінімальний вогонь на 15 хвилин, потім зніміть з плити.
- Подавати страву треба гарячою, трохи присипавши зверху зеленню
Поради:
- Замість томатного пюре можна використати томатну пасту;
- За бажанням замість або з томатним пюре можете додати свіжі томати.
Смачного!
@maryna.andrus Думала, що я перша додумалась до такого варіанту, але ніт Люди давно таке готують#вечеря #лазанья #лінивірецепти #щоприготувати #рецепт ♬ La vita e bella - Café Voyage
Рецепт відрізняться від традиційного, проте смак лазанья з лаваша має неймовірний.
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