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Лінива лазанья на пательні: швидкий рецепт смачної страви

Лінива лазанья на пательні: швидкий рецепт смачної страви

Швидкий рецепт лінивої лазаньї на пательні / Фото: Credits

Лазанья - страва італійської кухні, яка має декілька варіацій традиційного рецепта й деякі з них можна швидко приготувати на власній кухні.

Фудблогерка maryna.andrus показала своїм читачам простий, швидкий та не менш смачний за традиційний рецепт соковитої лазаньї.

Інгредієнти

Лаваш
Фарш
Цибуля
Томатне пюре
Твердий сир
Сіль
Перець

Приготування:

  • Подрібніть цибулю та обсмажте її на пательні разом з фаршем;
  • Потім додайте до фаршу томатне пюре, сіль та перець;
  • Протушкуйте все декілька хвилин;
  • В цей час наріжте лаваш необхідної вам форми (щоб він помістився на сковорідку) та можна починати формувати лазанью;
  • Покладіть лист лаваша, на нього розподіліть фарш, зверху посипте тертим сиром. Потім знову лаваш, фарш і сир. І так шар за шаром, поки у вас не скінчаться інгредієнти;
  • Бажано, щоб верхній шар у вас був фарш посипаний сиром;
  • Накрийте лазанью кришкою та поставте пательню на мінімальний вогонь на 15 хвилин, потім зніміть з плити.
  • Подавати страву треба гарячою, трохи присипавши зверху зеленню

Поради:

  • Замість томатного пюре можна використати томатну пасту;
  • За бажанням замість або з томатним пюре можете додати свіжі томати.

Смачного!

@maryna.andrus Думала, що я перша додумалась до такого варіанту, але ніт Люди давно таке готують#вечеря #лазанья #лінивірецепти #щоприготувати #рецепт ♬ La vita e bella - Café Voyage

Рецепт відрізняться від традиційного, проте смак лазанья з лаваша має неймовірний.

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