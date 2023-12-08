Лінива ватрушка з сиром: швидкий рецепт

Для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на приготування, цей рецепт пирога на сметані з ніжною начинкою.
Тісто для випічки готується з простих інгредієнтів, а ватрушка виходить м'якою та ніжною з приємним ванільним ароматом.
Складники
Для тіста:
- борошно – 1 скл.;
- сметана – 1 скл.;
- цукор – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- вершкове масло – 2 ст. л.;
- сіль – щіпка.
Для начинки:
- сир – 0,5 кг;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 100 г;
- манна крупа – 1 ст. л.;
- ванільний цукор – пакетик;
- цукрова пудра.
Приготування
Яйця та цукор збийте міксером. Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, просіяне борошно з содою (гашеною в одній чайній ложці оцту) і сіль. Збийте трохи міксером до однорідності.
Для начинки: з'єднайте яйця, сир, яйця, манну крупу та ванільний цукор. Добре перемішайте.
Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом і трохи присипте борошном. У підготовлену форму вилийте тісто. У центр тіста обережно викладіть сирну начинку.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Злегка охолодіть та вийміть із форми. Посипте цукровою пудрою.
Поради:
Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
Сир має бути немокрий.
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