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Лінива ватрушка з сиром: швидкий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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427
Час на прочитання
1 хв
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Лінива ватрушка з сиром: швидкий рецепт

Лінива ватрушка з сиром / Фото: Credits

Для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на приготування, цей рецепт пирога на сметані з ніжною начинкою.

Тісто для випічки готується з простих інгредієнтів, а ватрушка виходить м'якою та ніжною з приємним ванільним ароматом.

Складники

Для тіста:

  • борошно – 1 скл.;
  • сметана – 1 скл.;
  • цукор – 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло – 2 ст. л.;
  • сіль – щіпка.

Для начинки:

  • сир – 0,5 кг;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • манна крупа – 1 ст. л.;
  • ванільний цукор – пакетик;
  • цукрова пудра.

Приготування

Яйця та цукор збийте міксером. Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, просіяне борошно з содою (гашеною в одній чайній ложці оцту) і сіль. Збийте трохи міксером до однорідності.

Для начинки: з'єднайте яйця, сир, яйця, манну крупу та ванільний цукор. Добре перемішайте.

Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом і трохи присипте борошном. У підготовлену форму вилийте тісто. У центр тіста обережно викладіть сирну начинку.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Злегка охолодіть та вийміть із форми. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

Сир має бути немокрий.

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Дата публікації
Перегляди
427
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