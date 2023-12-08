Лінива ватрушка з сиром: швидкий рецепт

Для тих, хто любить домашню випічку, але не має часу на приготування, цей рецепт пирога на сметані з ніжною начинкою.

Тісто для випічки готується з простих інгредієнтів, а ватрушка виходить м'якою та ніжною з приємним ванільним ароматом.

Складники

Для тіста:

борошно – 1 скл.;

сметана – 1 скл.;

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

вершкове масло – 2 ст. л.;

сіль – щіпка.

Для начинки:

сир – 0,5 кг;

яйця – 3 шт.;

цукор – 100 г;

манна крупа – 1 ст. л.;

ванільний цукор – пакетик;

цукрова пудра.

Приготування

Яйця та цукор збийте міксером. Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, просіяне борошно з содою (гашеною в одній чайній ложці оцту) і сіль. Збийте трохи міксером до однорідності.

Для начинки: з'єднайте яйця, сир, яйця, манну крупу та ванільний цукор. Добре перемішайте.

Дно та стінки форми змастіть вершковим маслом і трохи присипте борошном. У підготовлену форму вилийте тісто. У центр тіста обережно викладіть сирну начинку.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Злегка охолодіть та вийміть із форми. Посипте цукровою пудрою.

Поради:

Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

Сир має бути немокрий.

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