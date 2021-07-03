Лінива вівсянка з полуницею і ревенем

Влітку можна втілити безліч гарних ідей корисних сніданків.
Наприклад, приготувати вівсянку з полуницею та ревенем. Буде смачно, корисно і не забере багато часу.
Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.
- 2 стебла ревеню
- 150 г полуниці
- 125 г вівсянки
- 100 мл грейпфрутового соку
- 200-250 мл йогурта, жирність за смаком
- 1-2 ч. л. меду
1. Кладемо в скороворідку з антипригарним покриттям порізані полуницю і ревінь, додаємо мед і мішаємо, поки він не розтане.
2. Додаємо грейпфрутовий сік і вівсянку, поки рідина повністю не випарується.
3. Хай суміш охолоне - і вуаля! Викладайте в креманки, кладіть згори йогурт. Суміш можна поставити закриту в холодильник, і 4 дні з нею нічого не станеться.
До страви можна додати сезонних ягід.
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