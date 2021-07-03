Лінива вівсянка з полуницею і ревенем

Лінива вівсянка з полуницею і ревенем

Влітку можна втілити безліч гарних ідей корисних сніданків.

Наприклад, приготувати вівсянку з полуницею та ревенем. Буде смачно, корисно і не забере багато часу.

Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.

2 стебла ревеню

150 г полуниці

125 г вівсянки

100 мл грейпфрутового соку

200-250 мл йогурта, жирність за смаком

1-2 ч. л. меду

1. Кладемо в скороворідку з антипригарним покриттям порізані полуницю і ревінь, додаємо мед і мішаємо, поки він не розтане.

2. Додаємо грейпфрутовий сік і вівсянку, поки рідина повністю не випарується.

3. Хай суміш охолоне - і вуаля! Викладайте в креманки, кладіть згори йогурт. Суміш можна поставити закриту в холодильник, і 4 дні з нею нічого не станеться.

До страви можна додати сезонних ягід.

Читайте також: Запечений лосось із ревенем

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання