Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Лінива вівсянка з полуницею і ревенем

Дата публікації
Лінива вівсянка з полуницею і ревенем

www.credits

Влітку можна втілити безліч гарних ідей корисних сніданків.

Наприклад, приготувати вівсянку з полуницею та ревенем. Буде смачно, корисно і не забере багато часу. 

Пропонуємо рецепт від  засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк

  • 2 стебла ревеню
  • 150 г полуниці
  • 125 г вівсянки
  • 100 мл грейпфрутового соку 
  • 200-250 мл йогурта, жирність за смаком
  • 1-2 ч. л. меду

1. Кладемо в скороворідку з антипригарним покриттям порізані полуницю і ревінь, додаємо мед і мішаємо, поки він не розтане. 

2. Додаємо грейпфрутовий сік і вівсянку, поки рідина повністю не випарується. 

3. Хай суміш охолоне - і вуаля! Викладайте в креманки, кладіть згори йогурт. Суміш можна поставити закриту в холодильник, і 4 дні з нею нічого не станеться.

До страви можна додати сезонних ягід.

Читайте також: Запечений лосось із ревенем