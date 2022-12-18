Ліниві голубці із савойської капусти: рецепт від Андрія Величка

Нещодавно я збирався приготувати смачні голубці. Саме такі, якими вони повинні бути у грудні - насичені, ситні та соковиті. Вибрав для цього жирну свинячу лопатку, капусту взяв савойську, а замість звичного рису вирішив використати традиційніший для деяких районів Бесарабії булгур. Але часу було замало, і я приготував чудові "ліниві" голубці. Впорався за годину, тому даю покроковий рецепт, як ви зможете за годину- максимум півтори приготувати чудову страву.

Інгредієнти

Свиняча лопатка 700 г

Середній качан савойської капусти (1,5 кг)

200 г моркви

300 г коренеплодів (корінь петрушки, селери, або пастернаку)

3/4 склянки булгура

Зі спецій - 1 чайна ложка мирудії, 1 столова ложка паприки

3 ст. ложки кетчупу або склянка томатного соусу

Дрібка сухих грибів для аромату

Рослинна олія

Сіль, цукор, перець

Для подавання - сметана та зелень (петрушка, кінза, тощо)

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 1

Підготуємо усі інгредієнти. Свинину я пропустив через м'ясорубку. Коренеплоди натер на тертушку. Капусту традиційно нашаткував на тонкі (3-5 мм завтовшки) смужки. Почнемо готувати.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

У широку пательню налийте олії і на середньому вогні починайте з обсмажування моркви та інших коренів. Цей етап дуже важливий, обсмажити потрібно добре, до золотаво-коричневого кольору. Це приблизно 20 хвилин. Водночас я рекомендую додати вже щіпку солі та цукру. Коли овочі обсмажені, додайте до них свинину та збільшуйте вогонь. Перші 5-7 хвилин м'ясо "пустить сік" і його потрібно випарувати. Коли рідини практично не залишилося і м'ясо з овочами знову почало обсмажуватись, зменшуйте вогонь до середнього. Обсмажуйте свинину до золотистого кольору. Тепер можна додати томатний соус та спеції – паприку та мірудію. Обсмаживши кілька хвилин, можна додавати капусту.

Крок 3

Оскільки в пательню така кількість капусти просто не помістилася, я переклав усі інгредієнти в каструлю та продовжив приготування там. Як варіант, можна готувати в чавунному казані.

Так ось, додавши капусту, продовжуємо готувати на середньому вогні. Приблизно 10-15 хвилин. За цей час капуста зменшиться у розмірі та стане м'якою.

Крок 4

Додайте 2 склянки води та булгур. Перемішайте. Доведіть до кипіння. Досоліть, якщо потрібно. Додайте ще спецій, якщо хочеться. І на мінімальному вогні під кришкою продовжуйте готувати ще 10 хвилин, до практично повної готовності булгура. Після цього "ліниві голубці" слід прибрати з вогню, укутати кухонним рушником і дати трохи настоятися. За цей час ви встигнете підготувати стіл, накрити скатертину або нарізати зелень.

Як їсти?

Такій страві, як і хорошому борщу, ліпше дати трохи настоятися. Відпочити, поєднатися усім інгридієнтам. І подавати "ліниві" голубці найкраще з жирною сметаною та свіжою зеленню. Смак однозначно чудовий, а враховуючи час і швидкість приготування – цей рецепт однозначно стане вам у нагоді.

Фото: Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто отримав кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці в Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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