Ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді: дуже простий рецепт

Особливість приготування лінивих пиріжків у тому, що вони готуються швидко і з простих продуктів, а виходять апетитними та смачними.

Тісто готується заливне, без замішування та використання дріжджів. Смажимо на сковороді, а начинку додаємо просто в тісто.

Складники

Для тіста:

кефір – 300 г;

борошно – 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода – 0,5 чл;

сіль – 1 ч.л. (без верху);

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

олія (для смаження).

Приготування

У миску вбийте яйце, всипте сіль. Збийте віночком. Влийте теплий кефір, всипте соду. Додайте просіяне борошно. Все добре перемішайте.

Наріжте дрібно цибулю та шинку. Сир та яйця натріть на середній тертці.

З'єднайте тісто з начинкою та перемішайте до однорідної маси без грудочок.

Розігрійте на сковороді невелику кількість олії. Ложкою викладайте тісто на невеликій відстані один від одного. Смажте пиріжки на середньому вогні 3-4 хвилини з кожного боку, під закритою кришкою і до рум'яності.

Поради

Перед тим, як зачерпнути тісто, занурюйте ложку у воду.

Шинку можете замінити будь-якою ковбасою.

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