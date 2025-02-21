Ліниві сосиски у тісті: рецепт цікавих оладок

Якщо ви шукаєте простий, але надзвичайно смачний рецепт, який ідеально підійде для швидкого сніданку чи легкої закуски, спробуйте приготувати ліниві сосиски у тісті.

Цей рецепт, який опублікували на сторінці mamanata.food, поєднує у собі простоту та неповторний смак, який неодмінно сподобається вашим близьким.

Інгредієнти Кефір 300 мл Сіль 0.5 ч. л Сода 0.5 ч. л Борошно 200 г Сосиски 4 шт.

Приготування

Для тіста можна використати домашній йогурт, проте чудово підходить і кефір або ряжанка. Додайте соду та сіль до рідкої основи та добре перемішайте. Просійте борошно та поступово вливайте його до рідкої суміші, заколотіть усе як на оладки. Важливо отримати однорідне тісто. Сосиски попередньо поріжте на невеликі шматочки. Потім акуратно перемішайте їх з тістом, щоб кожен шматочок був добре покритий. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладайте оладки на неї та смажте з обох боків до золотистої скоринки.

Готові ліниві сосиски у тісті одразу подавайте до столу.

Цей рецепт дозволяє експериментувати зі смаками, адже навіть прості оладки можна легко адаптувати під власні уподобання. Вони ідеально підійдуть як для сімейних сніданків, так і для вечірніх перекусів, подарують вам насолоду від кожного шматочка.

Смачного!

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