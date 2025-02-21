Ліниві сосиски у тісті: рецепт цікавих оладок

Якщо ви шукаєте простий, але надзвичайно смачний рецепт, який ідеально підійде для швидкого сніданку чи легкої закуски, спробуйте приготувати ліниві сосиски у тісті.
Цей рецепт, який опублікували на сторінці mamanata.food, поєднує у собі простоту та неповторний смак, який неодмінно сподобається вашим близьким.
Інгредієнти
- Кефір
- 300 мл
- Сіль
- 0.5 ч. л
- Сода
- 0.5 ч. л
- Борошно
- 200 г
- Сосиски
- 4 шт.
Приготування
- Для тіста можна використати домашній йогурт, проте чудово підходить і кефір або ряжанка. Додайте соду та сіль до рідкої основи та добре перемішайте.
- Просійте борошно та поступово вливайте його до рідкої суміші, заколотіть усе як на оладки. Важливо отримати однорідне тісто.
- Сосиски попередньо поріжте на невеликі шматочки. Потім акуратно перемішайте їх з тістом, щоб кожен шматочок був добре покритий.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладайте оладки на неї та смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Готові ліниві сосиски у тісті одразу подавайте до столу.
Цей рецепт дозволяє експериментувати зі смаками, адже навіть прості оладки можна легко адаптувати під власні уподобання. Вони ідеально підійдуть як для сімейних сніданків, так і для вечірніх перекусів, подарують вам насолоду від кожного шматочка.
Смачного!
Ми також писали про те, як приготувати сирні вафлі з ковбасою.
Читайте також: