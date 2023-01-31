Ліниві вареники з сиром: класичний рецепт

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним сніданком, приготуйте м'які ніжні вареники з сиру.
Проста, ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Такі вареники дуже сподобаються дітям.
Складники
- сир – 400 г;
- яйця – 1 шт.;
- борошно — 5 ст л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- ванільний цукор.
Приготування
У миску викладіть сир і розімніть вилкою. Вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, добре перемішайте. Додайте борошно, що просіює, перемішайте і замісіть тісто. Сирне тісто злегка присипте борошном і розкотіть у тонкий джгут. Наріжте на однакові шматочки. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді, помішуючи, поки не спливуть. Готові вареники викладіть на блюдо, полийте вершковим маслом чи сметаною.
Поради
- Для вареників беріть некислий, але жирний сир.
- Не переварюйте, виймайте, як спливуть, інакше смак буде не той.
- Такі вареники можна заготовити про запас і заморозити, щоб вранці не витрачати час на приготування.
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