Ліниві вареники з сиром: класичний рецепт

Проста, ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Такі вареники дуже сподобаються дітям.

Складники

сир – 400 г;

яйця – 1 шт.;

борошно — 5 ст л.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор.

Приготування

У миску викладіть сир і розімніть вилкою. Вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, добре перемішайте. Додайте борошно, що просіює, перемішайте і замісіть тісто. Сирне тісто злегка присипте борошном і розкотіть у тонкий джгут. Наріжте на однакові шматочки. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді, помішуючи, поки не спливуть. Готові вареники викладіть на блюдо, полийте вершковим маслом чи сметаною.

Поради

Для вареників беріть некислий, але жирний сир.

Не переварюйте, виймайте, як спливуть, інакше смак буде не той.

Такі вареники можна заготовити про запас і заморозити, щоб вранці не витрачати час на приготування.

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