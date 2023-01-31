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Ліниві вареники з сиром: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
292
Час на прочитання
1 хв
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Ліниві вареники з сиром: класичний рецепт

Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати сім'ю смачним сніданком, приготуйте м'які ніжні вареники з сиру.

Проста, ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Такі вареники дуже сподобаються дітям.

Складники

  • сир – 400 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • борошно — 5 ст л.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор.

Приготування

У миску викладіть сир і розімніть вилкою. Вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, добре перемішайте. Додайте борошно, що просіює, перемішайте і замісіть тісто. Сирне тісто злегка присипте борошном і розкотіть у тонкий джгут. Наріжте на однакові шматочки. Варіть вареники в підсоленій киплячій воді, помішуючи, поки не спливуть. Готові вареники викладіть на блюдо, полийте вершковим маслом чи сметаною.

Поради

  • Для вареників беріть некислий, але жирний сир.
  • Не переварюйте, виймайте, як спливуть, інакше смак буде не той.
  • Такі вареники можна заготовити про запас і заморозити, щоб вранці не витрачати час на приготування.

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Дата публікації
Перегляди
292
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