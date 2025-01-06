Лінивий Наполеон: швидкий рецепт з готового тіста

Наполеон — класичний торт, який не втрачає популярності серед поціновувачів солодкого. Його коржі та ніжний заварний крем підкорюють з першого шматочка.

Якщо у вас обмаль часу на приготування традиційного десерту, скористатися рецептом "Лінивого Наполеона". На сторінці maggtasty поділилися секретом створення цього швидкого десерту, використовуючи готове тісто філо.

Інгредієнти Тісто філо 1 пачка Молоко 500 мл Яйця 4 шт. Цукор 150 г Борошно 40 г Ванільний цукор 10 г

Приготування

Перед початком приготування розморозьте тісто філо за кімнатної температури. Важливо не виймати його з пакета, щоб тісто залишилося свіжим і не пересихало. Кожен лист тіста потрібно запекти. Розігрійте духовку до 180°C. Викладайте тісто на деко, застелене пергаментом і запікайте кожен лист приблизно по 1 хвилині. Готові коржі повинні бути рум’яними та хрусткими. У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, ванільним цукром і борошном. Поступово вливайте молоко, ретельно розмішуючи, щоб уникнути грудочок. Перелийте суміш у каструлю та варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи. Як тільки крем загусне, зніміть його з вогню та залиште охолоджуватися. Відкладіть кілька коржів (1-2 шт.) для прикрашання. Їх потрібно подрібнити у крихту — це стане завершальним штрихом вашого десерту. Покрийте кожен корж заварним кремом, укладаючи шари одне на одного. Останній шар ретельно змастіть кремом і посипте зверху підготовленими крихтами.

Поради:

Тісто філо є чудовим вибором для цього десерту завдяки своїй легкості та хрусткості. Але якщо його немає під рукою, можна спробувати листкове бездріжджове тісто.

Щоб торт добре просочився, залиште його у холодильнику на кілька годин перед подачею.

Для прикрашання можна також додати подрібнені горіхи чи свіжі ягоди, що зробить десерт ще вишуканішим.

"Лінивий Наполеон" — це справжня знахідка для тих, хто бажає приготувати щось смачне, але не має багато часу. Його ніжний смак і аромат ванілі з молоком припадуть до душі як дітям, так і дорослим. Простота приготування дозволяє створити справжній кулінарний шедевр навіть новачкам.

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