Лінивий Наполеон: швидкий рецепт з готового тіста

Наполеон — класичний торт, який не втрачає популярності серед поціновувачів солодкого. Його коржі та ніжний заварний крем підкорюють з першого шматочка.
Якщо у вас обмаль часу на приготування традиційного десерту, скористатися рецептом "Лінивого Наполеона". На сторінці maggtasty поділилися секретом створення цього швидкого десерту, використовуючи готове тісто філо.
Інгредієнти
- Тісто філо
- 1 пачка
- Молоко
- 500 мл
- Яйця
- 4 шт.
- Цукор
- 150 г
- Борошно
- 40 г
- Ванільний цукор
- 10 г
Приготування
- Перед початком приготування розморозьте тісто філо за кімнатної температури. Важливо не виймати його з пакета, щоб тісто залишилося свіжим і не пересихало.
- Кожен лист тіста потрібно запекти. Розігрійте духовку до 180°C. Викладайте тісто на деко, застелене пергаментом і запікайте кожен лист приблизно по 1 хвилині. Готові коржі повинні бути рум’яними та хрусткими.
- У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, ванільним цукром і борошном.
- Поступово вливайте молоко, ретельно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
- Перелийте суміш у каструлю та варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи.
- Як тільки крем загусне, зніміть його з вогню та залиште охолоджуватися.
- Відкладіть кілька коржів (1-2 шт.) для прикрашання. Їх потрібно подрібнити у крихту — це стане завершальним штрихом вашого десерту.
- Покрийте кожен корж заварним кремом, укладаючи шари одне на одного. Останній шар ретельно змастіть кремом і посипте зверху підготовленими крихтами.
Поради:
- Тісто філо є чудовим вибором для цього десерту завдяки своїй легкості та хрусткості. Але якщо його немає під рукою, можна спробувати листкове бездріжджове тісто.
- Щоб торт добре просочився, залиште його у холодильнику на кілька годин перед подачею.
- Для прикрашання можна також додати подрібнені горіхи чи свіжі ягоди, що зробить десерт ще вишуканішим.
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"Лінивий Наполеон" — це справжня знахідка для тих, хто бажає приготувати щось смачне, але не має багато часу. Його ніжний смак і аромат ванілі з молоком припадуть до душі як дітям, так і дорослим. Простота приготування дозволяє створити справжній кулінарний шедевр навіть новачкам.
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