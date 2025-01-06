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Лінивий Наполеон: швидкий рецепт з готового тіста

Лінивий Наполеон: швидкий рецепт з готового тіста

Лінивий Наполеон: швидкий рецепт з готового тіста / Фото: www.credits

Наполеон — класичний торт, який не втрачає популярності серед поціновувачів солодкого. Його коржі та ніжний заварний крем підкорюють з першого шматочка. 

Якщо у вас обмаль часу на приготування традиційного десерту, скористатися рецептом "Лінивого Наполеона". На сторінці maggtasty поділилися секретом створення цього швидкого десерту, використовуючи готове тісто філо.

Інгредієнти

Тісто філо  
1 пачка
Молоко  
500 мл
Яйця
 4 шт.
Цукор  
150 г
Борошно  
40 г
Ванільний цукор  
10 г

Приготування

  1. Перед початком приготування розморозьте тісто філо за кімнатної температури. Важливо не виймати його з пакета, щоб тісто залишилося свіжим і не пересихало.
  2. Кожен лист тіста потрібно запекти. Розігрійте духовку до 180°C. Викладайте тісто на деко, застелене пергаментом і запікайте кожен лист приблизно по 1 хвилині. Готові коржі повинні бути рум’яними та хрусткими.
  3. У глибокій мисці змішайте яйця з цукром, ванільним цукром і борошном.
  4. Поступово вливайте молоко, ретельно розмішуючи, щоб уникнути грудочок.
  5. Перелийте суміш у каструлю та варіть на маленькому вогні, постійно помішуючи.
  6. Як тільки крем загусне, зніміть його з вогню та залиште охолоджуватися.
  7. Відкладіть кілька коржів (1-2 шт.) для прикрашання. Їх потрібно подрібнити у крихту — це стане завершальним штрихом вашого десерту.
  8. Покрийте кожен корж заварним кремом, укладаючи шари одне на одного. Останній шар ретельно змастіть кремом і посипте зверху підготовленими крихтами.

Поради:

  • Тісто філо є чудовим вибором для цього десерту завдяки своїй легкості та хрусткості. Але якщо його немає під рукою, можна спробувати листкове бездріжджове тісто.
  • Щоб торт добре просочився, залиште його у холодильнику на кілька годин перед подачею.
  • Для прикрашання можна також додати подрібнені горіхи чи свіжі ягоди, що зробить десерт ще вишуканішим.
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"Лінивий Наполеон" — це справжня знахідка для тих, хто бажає приготувати щось смачне, але не має багато часу. Його ніжний смак і аромат ванілі з молоком припадуть до душі як дітям, так і дорослим. Простота приготування дозволяє створити справжній кулінарний шедевр навіть новачкам.

Ми також писали про те, як приготувати торт П’яна вишня.

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