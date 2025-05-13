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Лінива лазанья з лаваша з фаршем у духовці: простий рецепт
Якщо у вас немає можливості придбати класичні листи для лазаньї, їх можна замінити тонким лавашем.
Соковитий фарш і ніжний сир ідеально доповнять лаваш. Страва бюджетна, виходить смачною і без особливих проблем.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 300 г
- курячий фарш
- 500 г
- твердий сир
- 150 г
- сметана
- 100 мл
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 150 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчика
- перець чорний мелений
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- олія
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- сіль
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Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.
Сир натріть на велику тертку.
Розігрійте сковороду з олією і обсмажте цибулю, часник до м'якості, викладіть фарш і смажте, помішуючи 10-15 хвилин, розбиваючи грудочки фаршу лопаткою.
Посоліть, поперчіть, додайте томатну пасту, влийте воду, перемішайте і тушкуйте 2-3 хвилини.
Листи лаваша розріжте на кілька частин за розміром форми для запікання.
Змастіть форму олією, викладіть перший лист лаваша, змастіть сметаною, потім розподіліть начинку з фаршу. Так чергуйте шари лаваша, сметани і начинки, поки весь фарш не закінчиться.
Останній шар фаршу накрийте лавашем, змастіть сметаною та посипте сиром.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору.
Готову лазанью злегка охолодіть і наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.