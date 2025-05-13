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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Лінива лазанья з лаваша з фаршем у духовці: простий рецепт

Якщо у вас немає можливості придбати класичні листи для лазаньї, їх можна замінити тонким лавашем.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
277 ккал
Лінива лазанья з лаваша з фаршем у духовці

Лінива лазанья з лаваша з фаршем у духовці / © Credits

Соковитий фарш і ніжний сир ідеально доповнять лаваш. Страва бюджетна, виходить смачною і без особливих проблем.

Інгредієнти

лаваш тонкий
300 г
курячий фарш
500 г
твердий сир
150 г
сметана
100 мл
томатна паста
2 ст. л.
вода
150 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчика
перець чорний мелений
олія
сіль

  1. Цибулю, часник очистьте і дрібно наріжте.

  2. Сир натріть на велику тертку.

  3. Розігрійте сковороду з олією і обсмажте цибулю, часник до м'якості, викладіть фарш і смажте, помішуючи 10-15 хвилин, розбиваючи грудочки фаршу лопаткою.

  4. Посоліть, поперчіть, додайте томатну пасту, влийте воду, перемішайте і тушкуйте 2-3 хвилини.

  5. Листи лаваша розріжте на кілька частин за розміром форми для запікання.

  6. Змастіть форму олією, викладіть перший лист лаваша, змастіть сметаною, потім розподіліть начинку з фаршу. Так чергуйте шари лаваша, сметани і начинки, поки весь фарш не закінчиться.

  7. Останній шар фаршу накрийте лавашем, змастіть сметаною та посипте сиром.

  8. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору.

  9. Готову лазанью злегка охолодіть і наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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