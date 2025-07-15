ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами: оригінальний рецепт

Іноді хочеться приготувати щось домашнє, смачне та ніжне, але без зайвих зусиль і стояння біля плити. Цей рецепт саме з таких, ліниві фрикадельки у вершковому соусі з морквою та горошком можна приготувати в одній пательні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами instagram.com_pysznieczyprzepysznie

Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Моніка Молека розповіла про цей рецепт для своєї доньки і він одразу став улюбленим у її родині. Ми ж адаптували його для українських господинь.

Інгредієнти

Для тефтель

  • Фарш із курятини чи індички 400 г

  • Маленька біла булочка 1 шт. (або 2 скибки батона)

  • Яйце 1 шт.

  • Сіль ½ ч. л

  • Чорний перець

  • Сушений часник ¼ ч. л (або 1 зубчик свіжого)

Для соусу

  • Вершкове масло 1 ст. л

  • Маленька цибуля ½ шт.

  • Заморожена морква з зеленим горошком 200 г

  • Домашній бульйон 200 мл

  • Вершки 250 мл

  • Сіль

  • Перець

  • Лимонний сік 1 ст. ложка

Для загущення соусу

  • Кукурудзяний чи картопляний крохмаль 2–3 ч. л

  • Вода 50 мл

Приготування

  1. Замочіть булочку у воді на кілька хвилин, потім добре відтисніть.

  2. Змішайте з фаршем, яйцем, сіллю, перцем і часником. Маса буде досить м’якою, це нормально, саме завдяки цьому тефтелі вийдуть ніжними.

  3. У великій глибокій сковороді чи сотейнику розтопіть масло.

  4. Додайте дрібно нарізану цибулю та трохи обсмажте.

  5. Потім всипте заморожені овочі та обсмажуйте 3–4 хв.

  6. Влийте бульйон і вершки до сковороди та доведіть до легкого кипіння.

  7. Ложкою набирайте порції фаршу та опускайте безпосередньо у соус, як ніби «відщипуєте» кльоцки.

  8. Готуйте на середньому вогні близько 10 хв, поки тефтелі не стануть м’якими та повністю приготованими всередині.

  9. Тефтелі обережно посуньте на край сковороди. У чашці змішайте крохмаль із холодною водою та влийте до соусу, перемішайте.

  10. Коли соус трохи загусне, додайте лимонний сік, посоліть і поперчіть до смаку.

Поради

  • Якщо не маєте заморожених овочів, наріжте свіжу моркву дрібними кубиками та додайте консервований горошок наприкінці.

  • Для дітей можна подавати з пюре, рисом, пастою чи булгуром.

Подавайте тефтелі гарячими, полийте щедро вершковим соусом. Прикрасьте свіжим кропом або петрушкою.

Смачного!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie