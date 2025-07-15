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Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами: оригінальний рецепт
Іноді хочеться приготувати щось домашнє, смачне та ніжне, але без зайвих зусиль і стояння біля плити. Цей рецепт саме з таких, ліниві фрикадельки у вершковому соусі з морквою та горошком можна приготувати в одній пательні.
Фудблогерка Моніка Молека розповіла про цей рецепт для своєї доньки і він одразу став улюбленим у її родині. Ми ж адаптували його для українських господинь.
Інгредієнти
Для тефтель
Фарш із курятини чи індички 400 г
Маленька біла булочка 1 шт. (або 2 скибки батона)
Яйце 1 шт.
Сіль ½ ч. л
Чорний перець
Сушений часник ¼ ч. л (або 1 зубчик свіжого)
Для соусу
Вершкове масло 1 ст. л
Маленька цибуля ½ шт.
Заморожена морква з зеленим горошком 200 г
Домашній бульйон 200 мл
Вершки 250 мл
Сіль
Перець
Лимонний сік 1 ст. ложка
Для загущення соусу
Кукурудзяний чи картопляний крохмаль 2–3 ч. л
Вода 50 мл
Приготування
Замочіть булочку у воді на кілька хвилин, потім добре відтисніть.
Змішайте з фаршем, яйцем, сіллю, перцем і часником. Маса буде досить м’якою, це нормально, саме завдяки цьому тефтелі вийдуть ніжними.
У великій глибокій сковороді чи сотейнику розтопіть масло.
Додайте дрібно нарізану цибулю та трохи обсмажте.
Потім всипте заморожені овочі та обсмажуйте 3–4 хв.
Влийте бульйон і вершки до сковороди та доведіть до легкого кипіння.
Ложкою набирайте порції фаршу та опускайте безпосередньо у соус, як ніби «відщипуєте» кльоцки.
Готуйте на середньому вогні близько 10 хв, поки тефтелі не стануть м’якими та повністю приготованими всередині.
Тефтелі обережно посуньте на край сковороди. У чашці змішайте крохмаль із холодною водою та влийте до соусу, перемішайте.
Коли соус трохи загусне, додайте лимонний сік, посоліть і поперчіть до смаку.
Поради
Якщо не маєте заморожених овочів, наріжте свіжу моркву дрібними кубиками та додайте консервований горошок наприкінці.
Для дітей можна подавати з пюре, рисом, пастою чи булгуром.
Подавайте тефтелі гарячими, полийте щедро вершковим соусом. Прикрасьте свіжим кропом або петрушкою.
Смачного!