Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами: оригінальний рецепт

Ліниві фрикадельки у вершковому соусі з овочами instagram.com_pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Моніка Молека розповіла про цей рецепт для своєї доньки і він одразу став улюбленим у її родині. Ми ж адаптували його для українських господинь.

Замочіть булочку у воді на кілька хвилин, потім добре відтисніть.

Змішайте з фаршем, яйцем, сіллю, перцем і часником. Маса буде досить м’якою, це нормально, саме завдяки цьому тефтелі вийдуть ніжними.

У великій глибокій сковороді чи сотейнику розтопіть масло.

Додайте дрібно нарізану цибулю та трохи обсмажте.

Потім всипте заморожені овочі та обсмажуйте 3–4 хв.

Влийте бульйон і вершки до сковороди та доведіть до легкого кипіння.

Ложкою набирайте порції фаршу та опускайте безпосередньо у соус, як ніби «відщипуєте» кльоцки.

Готуйте на середньому вогні близько 10 хв, поки тефтелі не стануть м’якими та повністю приготованими всередині.

Тефтелі обережно посуньте на край сковороди. У чашці змішайте крохмаль із холодною водою та влийте до соусу, перемішайте.