Ліниві суші, які підкорили соцмережі: рецепт хрустких кульок

Ліниві суші / © Credits

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Домашні суші давно припинили бути складною стравою, яку можна приготувати лише з бамбуковим килимком і професійними навичками. Сьогодні дедалі більшої популярності набувають так звані ліниві суші — швидкий варіант улюбленої страви, який не поступається смаком класичним ролам.

Про рецепт саме такої закуски розповіла фудблогерка Альона Карпюк. Головна перевага — просте приготування, мінімум клопоту та знайоме поєднання інгредієнтів із приємною хрусткою скоринкою.

Ліниві суші / tiktok.com/@alionakarpiuk

Інгредієнти готовий рис для суші 300 г листи норі 1–1,5 шт. крем-сир 1,5 ст. л. ікра 1,5 ст. л. крабові палички 100 г рисовий оцет 1 ст. л. цукор 0,5 ч. л. яйце 1 шт. сіль панірувальні сухарі

Ліниві суші / tiktok.com/@alionakarpiuk

Приготування

Спочатку потрібно підготувати рис. Поки він ще гарячий, розчиніть у ньому цукор, сіль і рисовий оцет. Добре перемішайте та залиште охолоджуватися. Тим часом дрібно наріжте чи розберіть на волокна крабові палички. Листи норі наріжте кухонними ножицями на тонкі невеликі смужки. До вже охолодженого рису додайте крем-сир, крабові палички, ікру та подрібнені норі. Акуратно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Якщо любите насиченіший смак, на цьому етапі можна додати трохи натертого твердого сиру. Змочіть руки водою та сформуйте з маси щільні круглі кульки. Кожну кульку спочатку обкачайте у збитому яйці, а потім — у сухарях. Найзручніше готувати суші-кульки в аерогрилі. Для цього викладіть їх до чаші та запікайте за температури 180–190°C приблизно 10–12 хв, доки панірування не стане золотистим і хрустким. Якщо аерогриля немає, кульки можна обсмажити на сковороді. Використовуйте мінімальну кількість олії чи запечіть у духовці з режимом конвекції.

У будь-якому варіанті зовні утвориться рум’яна скоринка, а всередині залишиться ніжна й соковита начинка.

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Ліниві суші / tiktok.com/@alionakarpiuk

Суші-кульки — хрусткі зовні, ніжні всередині та готові без складного скручування ролів, вони стануть вдалим варіантом для сімейної вечері, святкового столу чи вечірки з друзями.

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