- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліниві сирні вареники з полуницею: простий сезонний рецепт
Ліниві вареники люблять за простоту приготування та ніжний сирний смак.
Вареники з ягодами полуниці виходять легкими, соковитими. Їх можна заморозити у морозилці та використовувати за потреби.
Інгредієнти
- сир
- 500 г
- борошно пшеничне
- 100 г+2 ст. л. (для обкачування)
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- полуниця свіжа
- 300 г
Сир розімніть виделкою в однорідну масу. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і ще раз добре розітріть масу. Всипте борошно, перемішайте і замісіть тісто.
Робочу поверхню присипте борошном, скачайте тісто в ковбаску, обвалюючи її в борошні, і розділіть на рівні шматочки.
З кожного шматочка тіста сформуйте коржик. У центр викладіть полуницю та защипніть краї тіста так, щоб ягода залишилася всередині. Скачайте всі ліниві вареники у вигляді кульок.
У каструлі закип'ятіть воду, трохи посоліть. У киплячу воду опустіть вареники, акуратно перемішайте, доведіть до кипіння і варіть 4-5 хвилин на середньому вогні. Викладіть на блюдо і полийте вершковим маслом або сметаною.
Поради:
Готові вареники можна посипати цукром.
Сир використовуйте будь-якої жирності.