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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Ліниві сирні вареники з полуницею: простий сезонний рецепт

Ліниві вареники люблять за простоту приготування та ніжний сирний смак.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
214 ккал
Ліниві сирні вареники з полуницею

Ліниві сирні вареники з полуницею / © Credits

Вареники з ягодами полуниці виходять легкими, соковитими. Їх можна заморозити у морозилці та використовувати за потреби.

Інгредієнти

сир
500 г
борошно пшеничне
100 г+2 ст. л. (для обкачування)
яйце куряче
1 шт.
цукор
2 ст. л.
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
полуниця свіжа
300 г

Сир розімніть виделкою в однорідну масу. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і ще раз добре розітріть масу. Всипте борошно, перемішайте і замісіть тісто.

Робочу поверхню присипте борошном, скачайте тісто в ковбаску, обвалюючи її в борошні, і розділіть на рівні шматочки.

З кожного шматочка тіста сформуйте коржик. У центр викладіть полуницю та защипніть краї тіста так, щоб ягода залишилася всередині. Скачайте всі ліниві вареники у вигляді кульок.

У каструлі закип'ятіть воду, трохи посоліть. У киплячу воду опустіть вареники, акуратно перемішайте, доведіть до кипіння і варіть 4-5 хвилин на середньому вогні. Викладіть на блюдо і полийте вершковим маслом або сметаною.

Поради:

  • Готові вареники можна посипати цукром.

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
139
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