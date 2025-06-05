Ліниві сирні вареники з полуницею: простий сезонний рецепт

Ліниві сирні вареники з полуницею / © Credits

Реклама

Вареники з ягодами полуниці виходять легкими, соковитими. Їх можна заморозити у морозилці та використовувати за потреби.

Інгредієнти сир 500 г борошно пшеничне 100 г+2 ст. л. (для обкачування) яйце куряче 1 шт. цукор 2 ст. л. ванільний цукор 1 ч. л. сіль щіпка полуниця свіжа 300 г

Сир розімніть виделкою в однорідну масу. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і ще раз добре розітріть масу. Всипте борошно, перемішайте і замісіть тісто.

Робочу поверхню присипте борошном, скачайте тісто в ковбаску, обвалюючи її в борошні, і розділіть на рівні шматочки.

Реклама

З кожного шматочка тіста сформуйте коржик. У центр викладіть полуницю та защипніть краї тіста так, щоб ягода залишилася всередині. Скачайте всі ліниві вареники у вигляді кульок.

У каструлі закип'ятіть воду, трохи посоліть. У киплячу воду опустіть вареники, акуратно перемішайте, доведіть до кипіння і варіть 4-5 хвилин на середньому вогні. Викладіть на блюдо і полийте вершковим маслом або сметаною.

Поради:

Готові вареники можна посипати цукром.

Сир використовуйте будь-якої жирності.