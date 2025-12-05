ТСН у соціальних мережах

Рецепти
122
1 хв

Ліниві вареники з адигейського сиру: швидкий рецепт смачного сніданку

Ліниві вареники — це справжня знахідка для господинь, які не хочуть довго стояти біля плити.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
263 ккал
Ліниві вареники з адигейського сиру

Ліниві вареники з адигейського сиру / © Credits

Для приготування знадобляться адигейський сир, борошно, яйце, цукор, і за 20 хвилин у вас вийде смачна та ситна страва для всієї сім'ї. Подавайте зі сметаною, медом або варенням.

Інгредієнти

борошно пшеничне
4-6 ст. л.
адигейський сир
200 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
1 ст. л.
сіль
вершкове масло

  1. Адигейський сир розімніть виделкою, додайте яйце, цукор, сіль, поступово додайте просіяне борошно і замісіть тісто (воно має липнути до рук).

  2. На робочу поверхню викладіть тісто, розділіть його на три частини. Кожну частину скачайте ковбаскою і розріжте на шматочки.

  3. У великій каструлі закип'ятіть воду, посоліть. Опускайте вареники потроху в каструлю, одразу перемішуючи їх ложкою, відтоді як тісто спливе, варіть три хвилини, потім готові вареники викладіть у миску з вершковим маслом.

Поради:

  • Борошна багато не додавайте, інакше вареники стануть схожими на варене тісто.

