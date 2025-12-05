- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліниві вареники з адигейського сиру: швидкий рецепт смачного сніданку
Ліниві вареники — це справжня знахідка для господинь, які не хочуть довго стояти біля плити.
Для приготування знадобляться адигейський сир, борошно, яйце, цукор, і за 20 хвилин у вас вийде смачна та ситна страва для всієї сім'ї. Подавайте зі сметаною, медом або варенням.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 4-6 ст. л.
- адигейський сир
- 200 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- вершкове масло
Адигейський сир розімніть виделкою, додайте яйце, цукор, сіль, поступово додайте просіяне борошно і замісіть тісто (воно має липнути до рук).
На робочу поверхню викладіть тісто, розділіть його на три частини. Кожну частину скачайте ковбаскою і розріжте на шматочки.
У великій каструлі закип'ятіть воду, посоліть. Опускайте вареники потроху в каструлю, одразу перемішуючи їх ложкою, відтоді як тісто спливе, варіть три хвилини, потім готові вареники викладіть у миску з вершковим маслом.
Поради:
Борошна багато не додавайте, інакше вареники стануть схожими на варене тісто.