Лінивий яблучний штрудель: рецепт смаколика до чаю / © Credits

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Лінивий яблучний штрудель готується просто, не потребує розкачування тіста чи довгого очікування, а смакує так, наче ви щойно витягнули його з австрійської пекарні. Ідеальний варіант для сніданку чи затишного вечора з горнятком чаю, а про рецепт розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти Яйце 1 шт. Тепла вода 200 мл Цукор 5 ст. л Ванільний цукор 1 ч. л Вологі дріжджі 12 г Олія 2 ст. л Сіль Пшеничне борошно 300 г Яблука 2–3 шт. Цукрова пудра Кориця

Приготування

У велику миску вбийте яйце. Додайте теплу (не гарячу!) воду, розкришені дріжджі, цукор, ванільний цукор, олію та дрібку солі. Добре перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово додавайте просіяне борошно та продовжуйте помішувати. Має вийти в’язке, не надто густе тісто — майже як на оладки. Яблука очистьте від шкірки та серцевини, наріжте дрібними кубиками чи натріть на великій тертці. Додайте їх до тіста та ретельно перемішайте ложкою. За бажанням можна всипати трішки кориці — вона підкреслить смак і аромат десерту. Деко застеліть пергаментом і змастіть його олією. Викладіть тісто з яблуками на середину форми та розрівняйте ложкою. Випікайте у розігрітій духовці за температури 190°C близько 30–40 хв або до рум’яної скоринки. Коли дістанете з духовки, дайте штруделю трохи охолонути. Потім присипте цукровою пудрою — так десерт матиме апетитніший вигляд.

Поради

Не варто додавати занадто багато яблук — вони можуть зробити тісто занадто вологим і воно не пропечеться.

Для додаткового смаку можна додати родзинки, подрібнені горіхи чи навіть трішки лимонної цедри.

Цей лінивий яблучний штрудель — не лише швидкий у приготуванні, але й справжній порятунок, коли хочеться домашнього затишку без довгих годин на кухні. Він гарно смакує як теплим, так і холодним, особливо з кулькою ванільного морозива чи ложечкою сметани.