Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Лінивий "Наполеон у банці" — рецепт десерту, який можна приготувати за пару хвилин

Коли хочеться легендарного «Наполеона», але без розкачування коржів, духовки та кухонного хаосу, на допомогу приходить лінивий варіант у банці. Простий, ніжний та домашній десерт, який легко готується з доступних інгредієнтів.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Лінивий «Наполеон у банці»

«Наполеон» — торт з історією, але й з репутацією одного з найскладніших у приготуванні. Саме тому сучасна кухня все частіше шукає легкі альтернативи класичним рецептам, як один із тих, про які розповіло видання Буде смачно разом.

Лінивий «Наполеон у банці» — це про комфорт, швидкість і задоволення без компромісів. Мінімум зусиль, максимум ніжного крему та хрумкого печива. Ідеальний варіант для вечора після роботи, несподіваних гостей чи просто для себе.

Інгредієнти

печиво «вушка»
100 г
молоко
300 мл
ванільний цукор
1 пакетик
цукор
50 г
яйце (жовток)
1 шт.
кукурудзяний крохмаль
1 ст. л

Приготування

  1. У мисці змішайте жовток, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.

  2. Перемішайте до однорідності та додайте 100 мл холодного молока.

  3. 200 мл молока підігрійте з цукром на плиті, проте не доводьте до кипіння.

  4. Тонкою цівкою влийте яєчну суміш і постійно помішуйте вінчиком.

  5. Варіть крем 5–7 хв до загущення, потім зніміть з вогню. Саме постійне помішування — ключ до ідеально текстури без грудочок.

  6. Поки крем ще теплий, викладайте у банку (це може бути скляна банка, креманка чи навіть чашка — головне, щоб було зручно їсти ложкою.) шари печива та крему. Повторюйте, доки не заповните ємність.

  7. Верх прикрасьте подрібненою крихтою печива.

  8. Залиште десерт за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник на кілька годин. Ідеально — на ніч, щоб печиво добре просочилося кремом і стало ніжним, як у класичного «Наполеона».

Лінивий «Наполеон у банці» — це приклад того, як класика може бути адаптована до сучасного ритму життя. Ніжний крем, знайомий смак і жодного кухонного стресу. Це десерт про задоволення, простоту та любов до себе. Бо іноді найкращий план на вечір — це баночка солодкого щастя у холодильнику.

Наступна публікація

