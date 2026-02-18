Лінивий «Наполеон у банці» tiktok.com_@bude_smachno_razom

«Наполеон» — торт з історією, але й з репутацією одного з найскладніших у приготуванні. Саме тому сучасна кухня все частіше шукає легкі альтернативи класичним рецептам, як один із тих, про які розповіло видання Буде смачно разом.

Лінивий «Наполеон у банці» — це про комфорт, швидкість і задоволення без компромісів. Мінімум зусиль, максимум ніжного крему та хрумкого печива. Ідеальний варіант для вечора після роботи, несподіваних гостей чи просто для себе.

Інгредієнти печиво «вушка» 100 г молоко 300 мл ванільний цукор 1 пакетик цукор 50 г яйце (жовток) 1 шт. кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Приготування

У мисці змішайте жовток, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль. Перемішайте до однорідності та додайте 100 мл холодного молока. 200 мл молока підігрійте з цукром на плиті, проте не доводьте до кипіння. Тонкою цівкою влийте яєчну суміш і постійно помішуйте вінчиком. Варіть крем 5–7 хв до загущення, потім зніміть з вогню. Саме постійне помішування — ключ до ідеально текстури без грудочок. Поки крем ще теплий, викладайте у банку (це може бути скляна банка, креманка чи навіть чашка — головне, щоб було зручно їсти ложкою.) шари печива та крему. Повторюйте, доки не заповните ємність. Верх прикрасьте подрібненою крихтою печива. Залиште десерт за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник на кілька годин. Ідеально — на ніч, щоб печиво добре просочилося кремом і стало ніжним, як у класичного «Наполеона».

Лінивий «Наполеон у банці» — це приклад того, як класика може бути адаптована до сучасного ритму життя. Ніжний крем, знайомий смак і жодного кухонного стресу. Це десерт про задоволення, простоту та любов до себе. Бо іноді найкращий план на вечір — це баночка солодкого щастя у холодильнику.