Лінивий "Наполеон у банці" — рецепт десерту, який можна приготувати за пару хвилин
Коли хочеться легендарного «Наполеона», але без розкачування коржів, духовки та кухонного хаосу, на допомогу приходить лінивий варіант у банці. Простий, ніжний та домашній десерт, який легко готується з доступних інгредієнтів.
«Наполеон» — торт з історією, але й з репутацією одного з найскладніших у приготуванні. Саме тому сучасна кухня все частіше шукає легкі альтернативи класичним рецептам, як один із тих, про які розповіло видання Буде смачно разом.
Лінивий «Наполеон у банці» — це про комфорт, швидкість і задоволення без компромісів. Мінімум зусиль, максимум ніжного крему та хрумкого печива. Ідеальний варіант для вечора після роботи, несподіваних гостей чи просто для себе.
Інгредієнти
- печиво «вушка»
- 100 г
- молоко
- 300 мл
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- цукор
- 50 г
- яйце (жовток)
- 1 шт.
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. л
Приготування
У мисці змішайте жовток, ванільний цукор і кукурудзяний крохмаль.
Перемішайте до однорідності та додайте 100 мл холодного молока.
200 мл молока підігрійте з цукром на плиті, проте не доводьте до кипіння.
Тонкою цівкою влийте яєчну суміш і постійно помішуйте вінчиком.
Варіть крем 5–7 хв до загущення, потім зніміть з вогню. Саме постійне помішування — ключ до ідеально текстури без грудочок.
Поки крем ще теплий, викладайте у банку (це може бути скляна банка, креманка чи навіть чашка — головне, щоб було зручно їсти ложкою.) шари печива та крему. Повторюйте, доки не заповните ємність.
Верх прикрасьте подрібненою крихтою печива.
Залиште десерт за кімнатної температури, а потім поставте у холодильник на кілька годин. Ідеально — на ніч, щоб печиво добре просочилося кремом і стало ніжним, як у класичного «Наполеона».
Лінивий «Наполеон у банці» — це приклад того, як класика може бути адаптована до сучасного ритму життя. Ніжний крем, знайомий смак і жодного кухонного стресу. Це десерт про задоволення, простоту та любов до себе. Бо іноді найкращий план на вечір — це баночка солодкого щастя у холодильнику.