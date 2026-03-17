Рецепти
156
1 хв

Лінивий пиріг із лаваша на сковороді: дуже простий рецепт

Незвичайний, швидкий і простий пиріг, який виходить завжди. Замініть тісто звичайним лавашем — і сирний смак пирога нікого не залишить байдужим.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
35 хвилин
236 ккал
Подайте на сніданок, вечерю або як перекус.

Інгредієнти

лаваш тонкий
2 шт.
яйця курячі
3 шт.
молоко
80 мл
бринза
150 г
твердий сир
200 г
масло вершкове
зелень (кріп, петрушка)
сіль

  1. Лаваш скрутіть у рулет і наріжте ножем на тонкі смужки.

  2. Бринзу, твердий сир натріть на крупну тертку.

  3. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  4. Яйця збийте віничком.

  5. У мисці з’єднайте лаваш, яйця, влийте молоко, додайте бринзу, сир твердий, зелень, злегка посоліть і перемішайте.

  6. Сковороду змастіть вершковим маслом, розігрійте, викладіть масу і розподіліть її по всій поверхні, накрийте кришкою і смажте 5 хвилин, потім за допомогою тарілки переверніть на інший бік і готуйте ще 3 хвилини.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

  • Сковороду змастіть щедро вершковим маслом.

