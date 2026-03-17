- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 1 хв
Лінивий пиріг із лаваша на сковороді: дуже простий рецепт
Незвичайний, швидкий і простий пиріг, який виходить завжди. Замініть тісто звичайним лавашем — і сирний смак пирога нікого не залишить байдужим.
Подайте на сніданок, вечерю або як перекус.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- яйця курячі
- 3 шт.
- молоко
- 80 мл
- бринза
- 150 г
- твердий сир
- 200 г
- масло вершкове
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
- сіль
-
Лаваш скрутіть у рулет і наріжте ножем на тонкі смужки.
Бринзу, твердий сир натріть на крупну тертку.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Яйця збийте віничком.
У мисці з’єднайте лаваш, яйця, влийте молоко, додайте бринзу, сир твердий, зелень, злегка посоліть і перемішайте.
Сковороду змастіть вершковим маслом, розігрійте, викладіть масу і розподіліть її по всій поверхні, накрийте кришкою і смажте 5 хвилин, потім за допомогою тарілки переверніть на інший бік і готуйте ще 3 хвилини.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
Сковороду змастіть щедро вершковим маслом.