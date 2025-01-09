Листкові пиріжки з куркою та картоплею: рецепт для готового тіста

Швидкі пиріжки з простих і доступних продуктів на листковому тісті – це чудовий варіант на всі випадки життя. Не потрібно попередньо щось обсмажувати чи відварювати.
Вам знадобиться будь-яке листкове тісто, для начинки – куряче філе, картопля та цибуля. Все наріжте, змішайте, сформуйте пиріжки і випікайте їх у духовці.
Інгредієнти
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- жовток яйця
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- картопля
- 250 г
- філе куряче
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю і цибулю почистьте та наріжте на дрібні кубики.
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте дрібними кубиками.
- В мисці змішайте картоплю, куряче філе та цибулю. Додайте чорний мелений перець і сіль та перемішайте.
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто та розкачайте його у прямокутний пласт і розріжте на квадрати приблизно 10*10 см.
- Викладіть начинку на один бік квадрата і накрийте іншою частиною. Притисніть краї пиріжка вилкою, змоченою у воді.
- Змастіть жовтком і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотавого кольору.
Поради:
- Замість картоплі можна покласти в пиріжки обсмажені гриби.
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