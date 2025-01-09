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Листкові пиріжки з куркою та картоплею: рецепт для готового тіста

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
355 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
1 хв
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Листкові пиріжки з куркою та картоплею: рецепт для готового тіста

Листкові пиріжки з куркою та картоплею / Фото: Credits

Швидкі пиріжки з простих і доступних продуктів на листковому тісті – це чудовий варіант на всі випадки життя. Не потрібно попередньо щось обсмажувати чи відварювати.

Вам знадобиться будь-яке листкове тісто, для начинки – куряче філе, картопля та цибуля. Все наріжте, змішайте, сформуйте пиріжки і випікайте їх у духовці.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
500 г
жовток яйця
1 шт.
борошно пшеничне
картопля
250 г
філе куряче
200 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю і цибулю почистьте та наріжте на дрібні кубики.
  2. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником і також наріжте дрібними кубиками.
  3. В мисці змішайте картоплю, куряче філе та цибулю. Додайте чорний мелений перець і сіль та перемішайте.
  4. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто та розкачайте його у прямокутний пласт і розріжте на квадрати приблизно 10*10 см.
  5. Викладіть начинку на один бік квадрата і накрийте іншою частиною. Притисніть краї пиріжка вилкою, змоченою у воді.
  6. Змастіть жовтком і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин до золотавого кольору.

Поради:

  • Замість картоплі можна покласти в пиріжки обсмажені гриби.

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