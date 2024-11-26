Листковий пиріг із лососем та шпинатом: рецепт смачної випічки з готового тіста

Процес приготування пирога легкий і дуже швидкий, тому що листкове тісто використовується вже готове, що значно заощадить ваш час.
Для приготування знадобляться листкове тісто, лосось та шпинат. У результаті виходить розсипчасте листкове тісто з хрусткою скоринкою та соковита начинка з лосося та шпинату.
Інгредієнти
- листкове тісто бездріжджове
- 500 г
- філе лосося
- 700 г
- яйце
- 1 шт.
- листя шпинату
- 200 г
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- чорний перець мелений
- сіль
- кунжут
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
- Філе лосося промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть шкіру та кісточки. Наріжте на середні слайси та полийте лимонним соком.
- Шпинат промийте та викладіть у чашу блендера. Додайте оливкову олію, сіль і пробийте до однорідної маси.
- Тісто розділіть на дві частини. Розкатайте одну частину у пласт на листі пергаменту і перекладіть у форму для випікання. На тісто викладіть рибу, посоліть, поперчіть, потім викладіть шпинат, щоб він покривав рибу, а потім накрийте другою частиною розкатаного тіста і щільно з'єднайте краї. Далі змастіть збитим яйцем, зробіть неглибокі надрізи та посипте кунжутом.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Поради:
- Червону рибу використовуйте будь-яку.
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