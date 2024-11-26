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Листковий пиріг із лососем та шпинатом: рецепт смачної випічки з готового тіста

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
261 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
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Листковий пиріг із лососем та шпинатом: рецепт смачної випічки з готового тіста

Листковий пиріг з лососем та шпинатом / Фото: Credits

Процес приготування пирога легкий і дуже швидкий, тому що листкове тісто використовується вже готове, що значно заощадить ваш час.

Для приготування знадобляться листкове тісто, лосось та шпинат. У результаті виходить розсипчасте листкове тісто з хрусткою скоринкою та соковита начинка з лосося та шпинату.

Інгредієнти

листкове тісто бездріжджове
500 г
філе лосося
700 г
яйце
1 шт.
листя шпинату
200 г
лимонний сік
1 ст. л.
оливкова олія
3 ст. л.
чорний перець мелений
сіль
кунжут
  1. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
  2. Філе лосося промийте, обсушіть паперовим рушником, видаліть шкіру та кісточки. Наріжте на середні слайси та полийте лимонним соком.
  3. Шпинат промийте та викладіть у чашу блендера. Додайте оливкову олію, сіль і пробийте до однорідної маси.
  4. Тісто розділіть на дві частини. Розкатайте одну частину у пласт на листі пергаменту і перекладіть у форму для випікання. На тісто викладіть рибу, посоліть, поперчіть, потім викладіть шпинат, щоб він покривав рибу, а потім накрийте другою частиною розкатаного тіста і щільно з'єднайте краї. Далі змастіть збитим яйцем, зробіть неглибокі надрізи та посипте кунжутом. 
  5. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

Поради:

  • Червону рибу використовуйте будь-яку.

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