Листовий панкейк із ягодами, запечений у духовці: швидкий рецепт для сніданку

Якщо ви любите панкейки на сніданок, але у вас немає часу на їхнє випікання, спробуйте цей рецепт.
Це дуже простий рецепт, і він ідеально підходить для великої родини. На підготовку тіста піде лише 20 хвилин. Ці панкейки гарні самі собою, чудові з ягодами та фруктами, але якщо ви хочете, можете готувати їх без ягід та подавати із беконом, ковбасою та овочами.
Складники
- вершкове масло — 6 ст. л.
- молоко — 2 скл.
- оцет — 2 ст. л.
- яйця — 2 шт.
- борошно — 2,5 скл.
- розпушувач — 2 ст. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
- цукор — 0,25 скл.
- полуниця — 0,5 скл.
- чорниця — 0,5 скл.
Приготування
Розігрійте духовку до 20 градусів. Змастіть деко 2 столовими ложками розтопленого вершкового масла.
Змішайте молоко та оцет. Залишіть на 5 хвилин.
Змішайте борошно, розпушувач, сіль та цукор.
Додайте молоко, яєчні жовтки та 4 столові ложки розтопленої олії до сухих інгредієнтів. Перемішуйте до зникнення грудочок.
Збийте яєчні білки до утворення м'яких піків. Обережно введіть білки в тісто за допомогою гумової лопаточки.
Викладіть тісто у підготовлену форму. Посипте нарізаною полуницею та чорницею і випікайте 15-20 хвилин або поки млинці не стануть твердими та золотисто-коричневими.
Подавайте з олією та кленовим сиропом або зі сметаною та варенням.
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