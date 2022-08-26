Листовий панкейк із ягодами, запечений у духовці: швидкий рецепт для сніданку

Якщо ви любите панкейки на сніданок, але у вас немає часу на їхнє випікання, спробуйте цей рецепт.

Це дуже простий рецепт, і він ідеально підходить для великої родини. На підготовку тіста піде лише 20 хвилин. Ці панкейки гарні самі собою, чудові з ягодами та фруктами, але якщо ви хочете, можете готувати їх без ягід та подавати із беконом, ковбасою та овочами.

Складники

вершкове масло — 6 ст. л.

молоко — 2 скл.

оцет — 2 ст. л.

яйця — 2 шт.

борошно — 2,5 скл.

розпушувач — 2 ст. л.

сіль – 0,5 ч. л.

цукор — 0,25 скл.

полуниця — 0,5 скл.

чорниця — 0,5 скл.

Приготування

Розігрійте духовку до 20 градусів. Змастіть деко 2 столовими ложками розтопленого вершкового масла.

Змішайте молоко та оцет. Залишіть на 5 хвилин.

Змішайте борошно, розпушувач, сіль та цукор.

Додайте молоко, яєчні жовтки та 4 столові ложки розтопленої олії до сухих інгредієнтів. Перемішуйте до зникнення грудочок.

Збийте яєчні білки до утворення м'яких піків. Обережно введіть білки в тісто за допомогою гумової лопаточки.

Викладіть тісто у підготовлену форму. Посипте нарізаною полуницею та чорницею і випікайте 15-20 хвилин або поки млинці не стануть твердими та золотисто-коричневими.

Подавайте з олією та кленовим сиропом або зі сметаною та варенням.

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