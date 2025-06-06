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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Літня класика: рецепт салату з помідорів, сиру і базиліку

Коли гості на порозі, приготуйте гарний та простий салат-закуску з помідорів, сиру та базиліку. Для приготування вам знадобиться всього п'ять хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Салат з помідорів сиру та базиліка

Салат з помідорів сиру та базиліка / © Credits

Салат не потрібно настоювати і перемішувати, просто викладіть акуратно нарізані овочі на тарілку для сервування і прикрасьте базиліком.

Інгредієнти

помідори
3 шт.
сир «Моцарела»
2 кульки (великих)
базилік
пучок
оливкова олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Помідори, базилік помийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Базилік розділіть на окремі листочки.

  3. Помідори та сир наріжте кружальцями завтовшки 4-5 мм.

  4. На тарілку для сервування викладіть по черзі кружальця помідорів, сиру, збризкайте оливковою олією, посипте перцем чорним меленим, посоліть і прикрасьте листочками базиліку.

Поради:

  • За бажанням салат можна збризкати бальзамічним оцтом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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