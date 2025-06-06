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Літня класика: рецепт салату з помідорів, сиру і базиліку
Коли гості на порозі, приготуйте гарний та простий салат-закуску з помідорів, сиру та базиліку. Для приготування вам знадобиться всього п'ять хвилин.
Салат не потрібно настоювати і перемішувати, просто викладіть акуратно нарізані овочі на тарілку для сервування і прикрасьте базиліком.
Інгредієнти
- помідори
- 3 шт.
- сир «Моцарела»
- 2 кульки (великих)
- базилік
- пучок
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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Помідори, базилік помийте та обсушіть паперовим рушником.
Базилік розділіть на окремі листочки.
Помідори та сир наріжте кружальцями завтовшки 4-5 мм.
На тарілку для сервування викладіть по черзі кружальця помідорів, сиру, збризкайте оливковою олією, посипте перцем чорним меленим, посоліть і прикрасьте листочками базиліку.
Поради:
За бажанням салат можна збризкати бальзамічним оцтом.