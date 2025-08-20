Літня закуска з томатів: рецепт ідеальної страви до вина

Літня закуска з томатів tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Ємець поділився рецептом «ідеальної літньої закуски», яка поєднує яскраві смаки Середземномор’я — від вершкової ніжності крем-сиру до пікантності каперсів і ароматності соусу песто.

Інгредієнти Помідори стиглі 2 шт. Оливкова олія 2 ст. л Сіль ¼ ч. л Мелений чорний перець Цукрова пудра ¼ ч. л Крем-сир 50 г Каперси 1 ч. л Соус песто 1 ст. л Крем-бальзамік 1 ч. л Кедрові горіхи 1 ч. л Свіжий кріп Пармезан

Приготування

Виберіть стиглі м’ясисті помідори та наріжте їх тонкими скибочками. На тарілку для подачі налийте трохи оливкової олії, посипте сіллю, перцем і цукровою пудрою. Це збалансує кислотність томатів. Розкладіть томати по тарілці, полийте ще кількома краплями оливкової олії.

Викладіть невеликі порції крем-сиру, розсипте каперси, полийте соусом песто та кількома краплями крем-бальзаміку. Посипте кедровими горішками, прикрасьте свіжим кропом і натріть зверху трохи пармезану.

Подача

Вино. Найкраще поєднання — келих охолодженого сухого білого чи легке рожеве. Також чудово підійде ігристе Просеко.

Хліб. Тонкі грісіні чи підсмажений багет стануть гарним доповненням.

Основні страви. Закуска вдало підійде як аперитив перед пастою, рибою чи куркою-гриль.

Ця закуска — доказ того, що справжня гастрономія може бути простою. Всього кілька інгредієнтів, трохи фантазії та на вашому столі страва ресторанного рівня, яку можна приготувати навіть спонтанно, коли гості вже на порозі.