Люля-кебаб на подушці з хумусу: рецепт для вечері на природі

Люля-кебаб на подушці з хумусу tiktok.com/@kubfood

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Фудблогер Олександр Кубицький запропонував подачу, яка змінює звичне уявлення про люля-кебаб. Тут м’ясо не просто лежить на тарілці поруч із соусом, а буквально відпочиває на «подушці» з хумусу, просоченого ароматною олією чилі. У результаті маємо соковите м’ясо з рум’яною скоринкою, кремову основу, солодкуватий печений перець і пікантну мариновану цибулю.

Інгредієнти

Для люля-кебаба

свинячий ошийок

червоний болгарський перець

червона цибуля

свіжа петрушка

сіль

Для ароматної суміші спецій

коріандр

кумин

чорний перець горошком

запашний перець

Для подавання

хумус

олія чилі

маринована цибуля

підпечений червоний перець

Люля-кебаб на подушці з хумусу tiktok.com/@kubfood

Приготування

Зі свинячого ошийка зробіть фарш і додайте до нього дуже дрібно нарізані перець, цибулю та петрушку. Посоліть, а коріандр, кмин, чорний та запашний перець попередньо розітріть у млині. Тепер головний секрет соковитого люля — добре вимішати фарш. Робіть це приблизно 10–15 хв, щоб маса стала однорідною та добре тримала форму. Якщо є час, залиште її у холодильнику на 1–2 години. Після цього сформуйте люля на шампурах і обсмажуйте на мангалі до апетитної рум’яної скоринки. Усередині м’ясо має залишатися соковитим, а зовні — добре підсмаженим. На тарілку викладіть щедру порцію хумусу та розподіліть його широким шаром, ніби м’яку подушку для люля-кебаба. Зверху додайте трохи чилі олії, викладіть гаряче м’ясо, а поруч або поверх нього — мариновану цибулю та підпечений червоний перець.

Для цієї страви можна брати будь-який смак хумусу — кожен додасть власну нотку та трохи змінить характер готової страви.

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Кремовий хумус, пряне м’ясо, гостренька олія, хрумка цибуля та солодкий печений перець працюють разом настільки вдало, що зупинитися на одній порції буде складно.

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