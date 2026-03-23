Люля-кебаб у мультипечі — простий рецепт соковитої страви
Люля-кебаб у мультипечі — ідеальний варіант для тих, хто цінує смак, але стежить за калоріями. Соковитий фарш, ароматні спеції та мінімум жирів — і страва здорового харчування готова всього за 20 хвилини.
Люля-кебаб — класика східної кухні, яку легко адаптувати під сучасний ритм життя. За допомогою індичого фаршу та мультипечі ви отримуєте соковитий, ніжний кебаб без зайвого жиру й калорій. Ця страва підходить і для обіду на роботі, і для легкої вечері вдома, а про рецепт приготування розповів фудблогер Mil Alexx.
Інгредієнти
- індичий фарш (можна курячий чи нежирну яловичину)
- 600 г
- солодкий перець
- 1 шт.
- цибулина
- 1 шт.
- свіжа зелень (петрушка, кріп)
- 1 пучок
- сіль
-
- перець
-
- хмелі-сунелі
-
- суміш спецій
-
Приготування
Дрібно наріжте перець і максимально подрібніть цибулю, можна навіть скористатися блендером.
Додайте фарш, рублену зелень, сіль, перець, хмелі-сунелі та суміш спецій.
Мокрими руками добре вимісіть і відбийте фарш.
З фаршу сформуйте продовгувату ковбаску та нанижіть її на шпажку.
Викладіть на решітку мультипечі та готуйте за температури 180°C 17 хв. Якщо готуєте в духовці, тоді приблизно 25 хв.
Подавайте гарячим з овочевим салатом, йогуртовим соусом або навіть з легким соусом на основі авокадо.
Люля-кебаб у мультипечі — це поєднання класики та сучасного здорового харчування. Він соковитий, ароматний, дієтичний і неймовірно простий у приготуванні. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смакувати східні страви без шкоди для фігури.