Люля-кебаб у мультипечі

Люля-кебаб — класика східної кухні, яку легко адаптувати під сучасний ритм життя. За допомогою індичого фаршу та мультипечі ви отримуєте соковитий, ніжний кебаб без зайвого жиру й калорій. Ця страва підходить і для обіду на роботі, і для легкої вечері вдома, а про рецепт приготування розповів фудблогер Mil Alexx.

Інгредієнти індичий фарш (можна курячий чи нежирну яловичину) 600 г солодкий перець 1 шт. цибулина 1 шт. свіжа зелень (петрушка, кріп) 1 пучок сіль перець хмелі-сунелі суміш спецій

Приготування

Дрібно наріжте перець і максимально подрібніть цибулю, можна навіть скористатися блендером. Додайте фарш, рублену зелень, сіль, перець, хмелі-сунелі та суміш спецій. Мокрими руками добре вимісіть і відбийте фарш. З фаршу сформуйте продовгувату ковбаску та нанижіть її на шпажку. Викладіть на решітку мультипечі та готуйте за температури 180°C 17 хв. Якщо готуєте в духовці, тоді приблизно 25 хв.

Подавайте гарячим з овочевим салатом, йогуртовим соусом або навіть з легким соусом на основі авокадо.

Люля-кебаб у мультипечі — це поєднання класики та сучасного здорового харчування. Він соковитий, ароматний, дієтичний і неймовірно простий у приготуванні. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смакувати східні страви без шкоди для фігури.