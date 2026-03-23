ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Люля-кебаб у мультипечі — простий рецепт соковитої страви

Люля-кебаб у мультипечі — ідеальний варіант для тих, хто цінує смак, але стежить за калоріями. Соковитий фарш, ароматні спеції та мінімум жирів — і страва здорового харчування готова всього за 20 хвилини.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
24 хвилини
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Люля-кебаб у мультипечі / tiktok.com_@mil_alex_recipes

Люля-кебаб — класика східної кухні, яку легко адаптувати під сучасний ритм життя. За допомогою індичого фаршу та мультипечі ви отримуєте соковитий, ніжний кебаб без зайвого жиру й калорій. Ця страва підходить і для обіду на роботі, і для легкої вечері вдома, а про рецепт приготування розповів фудблогер Mil Alexx.

Інгредієнти

індичий фарш (можна курячий чи нежирну яловичину)
600 г
солодкий перець
1 шт.
цибулина
1 шт.
свіжа зелень (петрушка, кріп)
1 пучок
сіль
перець
хмелі-сунелі
суміш спецій

Приготування

  1. Дрібно наріжте перець і максимально подрібніть цибулю, можна навіть скористатися блендером.

  2. Додайте фарш, рублену зелень, сіль, перець, хмелі-сунелі та суміш спецій.

  3. Мокрими руками добре вимісіть і відбийте фарш.

  4. З фаршу сформуйте продовгувату ковбаску та нанижіть її на шпажку.

  5. Викладіть на решітку мультипечі та готуйте за температури 180°C 17 хв. Якщо готуєте в духовці, тоді приблизно 25 хв.

Подавайте гарячим з овочевим салатом, йогуртовим соусом або навіть з легким соусом на основі авокадо.

Люля-кебаб у мультипечі — це поєднання класики та сучасного здорового харчування. Він соковитий, ароматний, дієтичний і неймовірно простий у приготуванні. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смакувати східні страви без шкоди для фігури.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie