Лосось, фарширований креветками: цікавий рецепт до святкового столу

Лосось фарширований креветками tiktok.com_katya_rybalka

Якщо ви втомилися від стандартних салатів і запеченої курки, спробуйте лосося, фаршированого креветками, шпинатом і в’яленими томатами. Це проста у приготуванні, але напрочуд вишукана страва, про рецепт якої розповіла фудблогерка Катя Рибалка.

Цей рецепт страви, яка підкорює балансом ніжності та насиченим смаком. Соковитий лосось, ароматна начинка з креветок і шпинату, тягучий сулугуні та глянцева глазур із соусу теріякі — ця страва буквально тане у роті. А головне — готується менш ніж за пів години.

Інгредієнти Лосось (хвостова частина) 500 г Креветки 250 г В’ялені томати 30 г Шпинат (свіжий або заморожений) 30 г Сир сулугуні 50 г Соус теріякі 2–3 ст. л

Приготування

Візьміть шматок лосося без кісток. Зробіть надріз уздовж філе, від середини до країв, не розрізаючи до кінця. Обережно приберіть трохи м’якуша всередині, щоб створити «кишеню» для начинки. Подрібніть креветки, шпинат і в’ялені томати. Додайте натертий сулугуні, він дасть ніжну тягучу текстуру. Все ретельно перемішайте. Викладіть начинку всередину риби, злегка притисніть і «закрийте» верхнім краєм філе. Змастіть рибу соусом теріякі та відправте у духовку, розігріту до 180°C, на 20 хв. На середині приготування дістаньте лосося та знову змастіть соусом — це створить апетитну карамельну скоринку.

Поради

Якщо немає готового соусу теріякі, змішайте 2 ст. л соєвого соусу, 1 ч. л меду, 1 ч. л рисового оцту та дрібку імбиру.

Начинку можна варіювати, наприклад, додайте трохи вершкового сиру чи лимонної цедри для свіжості.

Фарширований лосось має ефектний вигляд навіть без зайвого декору, просто викладіть його на білу тарілку, додайте кілька листків мікрозелені та скибочку лимона. Ця страва ідеально поєднується з легким білим вином або ігристим просеко.