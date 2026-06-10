Лосось із хрусткою макадамією та лаймом youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

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Кулінарні історії з королівського палацу завжди трохи більше, ніж просто рецепти. Це звички, настрої та маленькі щоденні ритуали, які формують життя за зачиненими дверима. Королівський шеф Даррен МакГреді, який працював особистим шефом у королівській родині, не раз розповідав, що принцеса Діана особливо цінувала прості та легкі страви. Лосось настільки часто був серед її улюблених продуктів, що, за словами кухаря, він навіть жартував про «надмірну кількість лосося» в меню.

З часом саме ця риба стала основою для одного з її улюблених домашніх рецептів: лосося з хрусткою скоринкою з макадамії, кінзи та лайма, доповненого карамелізованими овочами.

© Associated Press

Інгредієнти

Для лосося

філе лосося — 4 шт. по 170–230 г

оливкова олія — 1 ст. л

цедра та сік 1 лайма

горіхи макадамії — ¾ склянки

свіжа кінза (дрібно нарізана) — 1 склянка

панірувальні сухарі — ½–¾ склянки

розтоплене вершкове масло — 2 ст. л

яєчний жовток — 1 шт.

сіль

перець

Для овочевої основи

оливкова олія — 1 ст. л

червона цибуля (нарізана) — 1 склянка

червоний болгарський перець — 1 склянка

мед — 1 ст. л

свіжий апельсиновий сік — ¼ склянки

сіль

перець

Для подавання

соус із майонезу та шрірачи (за бажанням)

рукола

Лосось із хрусткою макадамією та лаймом youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Приготування

На сковороді розігрійте оливкову олію, а духовку — до 175°C. Філе лосося приправте сіллю та перцем і обсмажте спочатку шкірою донизу до легкої золотистої скоринки. Переверніть і відкладіть убік. У кухонному комбайні злегка подрібніть макадамію, але не до борошна, а до текстурної крихти. Додайте кінзу, панірувальні сухарі, цедру та сік лайма, розтоплене масло, жовток, сіль і перець. Отриману ароматну суміш акуратно викладіть на лосося, щільно притисніть. Саме цей шар дає ту саму «королівську» хрустку текстуру після запікання. Запікайте приблизно 10 хв, до ніжної рожевої серединки та золотистої скоринки. Паралельно на пательні обсмажте цибулю та перець на оливковій олії до м’якості. Додайте мед і апельсиновий сік і дайте соусу злегка уваритися до карамельної текстури.

Подавання

На тарілку викладіть карамелізовані овочі, зверху — шматок лосося. За бажанням додайте краплі майонезу зі шрірачею та кілька листків руколи для свіжості й контрасту.

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У результаті ви отримуєте страву, у якій поєднуються м’якість риби, хрусткість горіхів, цитрусова свіжість і легка солодкість соусу — баланс, який так любила британська принцеса у своїй повсякденній кухні.

Рецепт, який колись готував королівський шеф, сьогодні легко відтворити на домашній кухні. І у цьому його головна магія, він не про складність, а про відчуття турботи у деталях.

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