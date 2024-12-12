Лосось "Веллінгтон": фірмовий рецепт святкової страви від кухаря-красеня

Свята — це особливий час, коли ми збираємося за столом, щоб поділитися теплом і смачними стравами з близькими. Цього разу відомий кухар українського походження Volodymyr Testardі поділився рецептом, який стане справжньою окрасою вашого столу — лосось "Веллінгтон".

Інгредієнти Свіжий лосось Зелена цибуля 1 пучок Свіжий шпинат 150 г Вершковий сир 100г Листкове тісто 1 упаковка Яйце 1 шт. Чорний кунжут Сіль Перець

Приготування:

Наріжте зелену цибулю. Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте трохи оливкової чи вершкової олії. Висипте нарізану зелену цибулю та шпинат. Обсмажте їх, поки шпинат не зменшиться в обсязі. Це займе близько 2-3 хвилин. Візьміть філе лосося, ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. Посоліть і поперчіть з усіх боків. Залиште настоятися на кілька хвилин, щоб спеції проникли всередину. Візьміть листкове тісто та розкачайте його. На середину тіста викладіть шар підсмаженого шпинату з цибулею. Зверху рівномірно розподіліть вершковий сир. Потім покладіть філе лосося поверх начинки. Переконайтеся, що з усіх боків залишилося трохи вільного простору для загортання тіста. Акуратно загорніть тісто з усіх боків, щоб уникнути витікання начинки під час запікання. Верх тіста змастіть збитим яйцем, щоб надати страві золотавого кольору та присипте чорним кунжутом. Поставте в розігріту до 200 °C духовку. Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки тісто не стане золотистим і хрустким. Перед подачею дайте страві трохи охолонути. Наріжте порційними шматками, прикрасьте зверху зеленою цибулею та подавайте гарячою.

Поради:

Використовуйте тільки добре охолоджене тісто.

Вершковий сир можна замінити на улюблений кремовий сир із травами для додаткового аромату.

Для страви підійде як свіже, так і заморожене філе лосося.

Цей рецепт дозволить вам не лише вразити своїх гостей, але й насолодитися приготуванням.

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