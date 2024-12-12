Лосось "Веллінгтон": фірмовий рецепт святкової страви від кухаря-красеня

Ця страва поєднує ніжний смак риби, вершкову текстуру сиру та аромат зелені.
Свята — це особливий час, коли ми збираємося за столом, щоб поділитися теплом і смачними стравами з близькими. Цього разу відомий кухар українського походження Volodymyr Testardі поділився рецептом, який стане справжньою окрасою вашого столу — лосось "Веллінгтон".
Інгредієнти
- Свіжий лосось
- Зелена цибуля
- 1 пучок
- Свіжий шпинат
- 150 г
- Вершковий сир
- 100г
- Листкове тісто
- 1 упаковка
- Яйце
- 1 шт.
- Чорний кунжут
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Наріжте зелену цибулю.
- Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте трохи оливкової чи вершкової олії. Висипте нарізану зелену цибулю та шпинат. Обсмажте їх, поки шпинат не зменшиться в обсязі. Це займе близько 2-3 хвилин.
- Візьміть філе лосося, ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. Посоліть і поперчіть з усіх боків. Залиште настоятися на кілька хвилин, щоб спеції проникли всередину.
- Візьміть листкове тісто та розкачайте його.
- На середину тіста викладіть шар підсмаженого шпинату з цибулею. Зверху рівномірно розподіліть вершковий сир.
- Потім покладіть філе лосося поверх начинки. Переконайтеся, що з усіх боків залишилося трохи вільного простору для загортання тіста.
- Акуратно загорніть тісто з усіх боків, щоб уникнути витікання начинки під час запікання.
- Верх тіста змастіть збитим яйцем, щоб надати страві золотавого кольору та присипте чорним кунжутом.
- Поставте в розігріту до 200 °C духовку. Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки тісто не стане золотистим і хрустким.
- Перед подачею дайте страві трохи охолонути. Наріжте порційними шматками, прикрасьте зверху зеленою цибулею та подавайте гарячою.
Поради:
- Використовуйте тільки добре охолоджене тісто.
- Вершковий сир можна замінити на улюблений кремовий сир із травами для додаткового аромату.
- Для страви підійде як свіже, так і заморожене філе лосося.
Цей рецепт дозволить вам не лише вразити своїх гостей, але й насолодитися приготуванням.
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