Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лосось "Веллінгтон": фірмовий рецепт святкової страви від кухаря-красеня

Лосось "Веллінгтон": фірмовий рецепт святкової страви від кухаря-красеня

Лосось "Веллінгтон" від Volodymyr Testardi / Фото: Скриншот з Іnstagram_Volodymyr Testardі

Ця страва поєднує ніжний смак риби, вершкову текстуру сиру та аромат зелені.

Свята — це особливий час, коли ми збираємося за столом, щоб поділитися теплом і смачними стравами з близькими. Цього разу відомий кухар українського походження Volodymyr Testardі поділився рецептом, який стане справжньою окрасою вашого столу — лосось "Веллінгтон".  

Інгредієнти

Свіжий лосось  
Зелена цибуля
1 пучок
Свіжий шпинат  
150 г
Вершковий сир  
100г
Листкове тісто  
1 упаковка
Яйце
1 шт.
Чорний кунжут
Сіль
Перець

Приготування:

  1. Наріжте зелену цибулю. 
  2. Розігрійте пательню на середньому вогні, додайте трохи оливкової чи вершкової олії. Висипте нарізану зелену цибулю та шпинат. Обсмажте їх, поки шпинат не зменшиться в обсязі. Це займе близько 2-3 хвилин.
  3. Візьміть філе лосося, ретельно промийте та обсушіть паперовим рушником. Посоліть і поперчіть з усіх боків. Залиште настоятися на кілька хвилин, щоб спеції проникли всередину.
  4. Візьміть листкове тісто та розкачайте його. 
  5. На середину тіста викладіть шар підсмаженого шпинату з цибулею. Зверху рівномірно розподіліть вершковий сир.
  6. Потім покладіть філе лосося поверх начинки. Переконайтеся, що з усіх боків залишилося трохи вільного простору для загортання тіста.
  7. Акуратно загорніть тісто з усіх боків, щоб уникнути витікання начинки під час запікання.
  8. Верх тіста змастіть збитим яйцем, щоб надати страві золотавого кольору та присипте чорним кунжутом.
  9. Поставте в розігріту до 200 °C духовку. Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки тісто не стане золотистим і хрустким.
  10. Перед подачею дайте страві трохи охолонути. Наріжте порційними шматками, прикрасьте зверху зеленою цибулею та подавайте гарячою. 

Поради:

  • Використовуйте тільки добре охолоджене тісто.
  • Вершковий сир можна замінити на улюблений кремовий сир із травами для додаткового аромату.
  • Для страви підійде як свіже, так і заморожене філе лосося. 

Цей рецепт дозволить вам не лише вразити своїх гостей, але й насолодитися приготуванням.

Читайте також:

Фермерський лосось – небезпечний: правила вибору якісної фермерської риби | Знаю – споживаю

Фермерський лосось – небезпечний: правила вибору якісної фермерської риби | Знаю – споживаю

Повʼязані теми:

Наступна публікація