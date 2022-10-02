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Львівський сирник, що тане в роті: рецепт від Лізи Глінської

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Львівський сирник, що тане в роті: рецепт від Лізи Глінської

lizaglinskaya/Instagram |

Львівський сирник популярний не лише у Львові, в Україні, але й за її межами.

Рецептом справжнього львівського сирника ділиться переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська

Інгредієнти для львівського сирника

  • сир жирністю 9% — 700 г,
  • яйця — 3 шт.,
  • цукор — 100 г або 4 ст. л з гіркою,  
  • сметана жирністю не менше 20% — 50 г або 2 ст. л, 
  • масло — 50 г, 
  • манна крупа — 30 або 1 ст. л, 
  • сіль,
  • цедра  лимона чи апельсина,
  • родзинки світлі — 100 г.

Інгредієнти для глазурі львівського сирника:

  • молочний шоколад — 200 г,
  • рафінована рослинна олія — 20 мл або 1 ст. л.

Спосіб приготування львівського сирника:

  • Сир протерти через сито.
  • Додати розтоплене вершкове масло, сметану, сіль і цукор, манну крупу, додати до маси натерту цедру лимона, все ретельно перемішати.
  • Отриману масу добре перебити блендером, потім через сито протерти туди яйця.
  • Помиті та висушені родзинки додати в сирну масу.
  • Змастити форму вершковим маслом, покласти на дно форми пергамент. Сирну масу викласти у форму та розрівняти. Зверху теж накрити пергаментом, поставити вантаж.
  • В розігріту до 180 градусів духовку відправити  форму на 30 хвилин. Після цього зняти вантаж і допікати ще 10-15 хвилин.
  • Дістати форму, перевернути її на дошку, зняти пергамент і залишити сирник охолоджуватися, після чого відправити його в холодильник, якнайменше, на 5 годин.
  • Для приготування глазурі шоколад з олією розтопити в мікрохвильовій печі. Сирник вийняти з холодильника та залити глазур'ю на решітці. Зняти готовий десерт та покласти в холодильник на 15-20 хвилин для затвердіння глазурі.

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Дата публікації
Перегляди
600
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