Львівський сирник, що тане в роті: рецепт від Лізи Глінської

Львівський сирник популярний не лише у Львові, в Україні, але й за її межами.
Рецептом справжнього львівського сирника ділиться переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська
Інгредієнти для львівського сирника
- сир жирністю 9% — 700 г,
- яйця — 3 шт.,
- цукор — 100 г або 4 ст. л з гіркою,
- сметана жирністю не менше 20% — 50 г або 2 ст. л,
- масло — 50 г,
- манна крупа — 30 або 1 ст. л,
- сіль,
- цедра лимона чи апельсина,
- родзинки світлі — 100 г.
Інгредієнти для глазурі львівського сирника:
- молочний шоколад — 200 г,
- рафінована рослинна олія — 20 мл або 1 ст. л.
Спосіб приготування львівського сирника:
- Сир протерти через сито.
- Додати розтоплене вершкове масло, сметану, сіль і цукор, манну крупу, додати до маси натерту цедру лимона, все ретельно перемішати.
- Отриману масу добре перебити блендером, потім через сито протерти туди яйця.
- Помиті та висушені родзинки додати в сирну масу.
- Змастити форму вершковим маслом, покласти на дно форми пергамент. Сирну масу викласти у форму та розрівняти. Зверху теж накрити пергаментом, поставити вантаж.
- В розігріту до 180 градусів духовку відправити форму на 30 хвилин. Після цього зняти вантаж і допікати ще 10-15 хвилин.
- Дістати форму, перевернути її на дошку, зняти пергамент і залишити сирник охолоджуватися, після чого відправити його в холодильник, якнайменше, на 5 годин.
- Для приготування глазурі шоколад з олією розтопити в мікрохвильовій печі. Сирник вийняти з холодильника та залити глазур'ю на решітці. Зняти готовий десерт та покласти в холодильник на 15-20 хвилин для затвердіння глазурі.
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