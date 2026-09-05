Лимонна курка за рецептом актора Тіма Керрі з кулінарної книги міс Піггі

Тім Каррі / © Associated Press

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Тім Керрі назавжди залишиться одним із тих акторів, яких неможливо сплутати з кимось іншим. «Шоу жахів Роккі Хоррора», «Місія нездійсненна», «Воно», «Острів скарбів Маппетів» — його кар’єра була такою ж різноманітною, як і його екранні образи.

Особливо теплі стосунки у Керрі склалися зі світом Маппетів. У ролі Лонг Джона Сільвера він настільки органічно вписався у компанію лялькових героїв, що його навіть жартома називали «почесним Маппетом». А зв’язок з міс Піггі вийшов далеко за межі знімального майданчика.

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У 1996 році Керрі розповів про власний рецепт смачної курки у кулінарній книзі «In the Kitchen with Miss Piggy». Йдеться про лимонну запечену курку — просту домашню страву, яка цілком могла б стати «родзинкою» недільного столу, розповіло видання EatingWell.

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Інгредієнти

ціла курка — приблизно 1,4 кг

лимон — 3 шт.

вершкове масло

шалот — 1 шт.

свіжий часник — 2–3 зубчики

сушений чебрець

сіль

чорний мелений перець

Приготування

Розтопіть вершкове масло у невеликій каструльці. Додайте дрібно нарізаний шалот, подрібнений часник, сушений чебрець і чорний перець. Перемішайте та прогрійте кілька хвилин, щоб масло увібрало аромати. Розігрійте духовку до 220°C. Курку покладіть на решітку у формі для запікання. Всередину додайте трохи солі, перцю та трав. Два лимони проколіть виделкою у кількох місцях і розріжте навпіл. Покладіть їх усередину курки. Третій лимон наріжте тонкими скибочками та викладіть зверху. Полийте курку частиною ароматного масла та поставте у духовку на 15 хв за температури 220°C. Потім зменште температуру до 165°C і запікайте ще приблизно 45 хв. Кожні 15 хв поливайте курку соком із форми та залишками масляного соусу. Це допоможе отримати рум’яну скоринку та соковите м’ясо. Найтовстішу частину стегна проколіть кухонним термометром, але не торкайтеся кістки. Температура має сягнути приблизно 82°C. Сік із готової курки повинен бути прозорим. Після духовки залиште курку приблизно на 10 хв і лише після цього нарізайте, так м’ясо збереже більше соковитості.

Подавання

Перед подаванням полийте курку соком із форми. Найкраще вона смакуватиме із запеченими овочами, свіжим зеленим салатом і хрустким хлібом. Лимон надає страві яскравої цитрусової свіжості, а вершкове масло, часник і трави роблять смак теплим та домашнім.

Цей рецепт — чудове нагадування, що ефектна вечеря зовсім не обов’язково потребує складних технік і десятків інгредієнтів. Лимони, вершкове масло, трохи трав і часнику перетворюють звичайну запечену курку на ароматну, соковиту страву.

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