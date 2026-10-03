Лимонно-маковий кекс: рецепт ароматної випічки

Лимонно-маковий кекс tiktok.comannasimiachko

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Є випічка, яка створює настрій ще до того, як опиниться на столі. Лимонно-маковий кекс — саме такий: вершковий, пухкий, насичений ароматом цитрусової цедри та з легкою текстурою маку. А лимонне просочення робить його особливо вологим і ніжним.

Фудблогерка Аnnа Simiachko радить випікати його у круглій формі, бо так він має святковий вигляд, а рельєф красиво утримує глазур.

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Лимонно-маковий кекс tiktok.comannasimiachko

Інгредієнти

Для кексу

борошно — 280 г

мак — 35 г

розпушувач — 10 г

сода — дрібка

сіль — дрібка

м’яке вершкове масло — 150 г

цукор — 200 г

яйця — 3 шт.

сметана чи грецький йогурт — 120 г

цедра 2 лимонів

лимонний сік — 25–30 мл

ваніль — до свого смаку

Для просочення

лимонний сік — 30 мл

цукор — 30 г

Для глазурі

цукрова пудра — 120–150 г

лимонний сік — 1 ст. л

вершки — 1 ст. л

м’яке вершкове масло — ½ ч. л

Лимонно-маковий кекс tiktok.comannasimiachko

Приготування

Спочатку змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, мак, розпушувач, соду та сіль. Це важливий етап, адже так мак рівномірно розподілиться у тісті та не осідатиме на дно. Окремо збийте м’яке вершкове масло з цукром до світлої, ніжної та пухкої маси. Саме на цьому етапі формується майбутня легкість кексу. Додавайте яйця по одному та щоразу добре вимішуйте тісто. Далі додайте сметану чи грецький йогурт, лимонну цедру, сік і ваніль. Перемішайте до однорідної кремової консистенції. Після цього поступово введіть сухі інгредієнти та акуратно перемішайте лопаткою — без зайвого вимішування. Перекладіть тісто у круглу форму та поставте у розігріту до 190°C духовку. Через кілька хвилин знизьте температуру до 170°C. Такий температурний режим допомагає кексу добре піднятися та зберегти красиву форму. Поки кекс гарячий, приготуйте просочення: змішайте лимонний сік із цукром і злегка прогрійте, щоб цукор розчинився. Теплим сиропом полийте готовий кекс. так він стане ще вологішим, насиченішим і ароматнішим. Для глазурі змішайте цукрову пудру з лимонним соком, вершками та м’яким маслом до гладкої консистенції. Коли кекс трохи охолоне, покрийте його глазур’ю та дозвольте їй красиво стікати по рельєфах.

Лимонно-маковий кекс соковитий усередині, ароматний завдяки цедрі та лимонному сиропу, з ніжною глазур’ю зверху, однаково добре смакує і для недільного чаювання, і для особливої події.

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