Лимонний тарт: рецепт яскравого та ароматного десерту
Якщо осінь здається вам надто сірою, додайте до життя яскравості. Лимонний тарт — це десерт, який немов створений, щоб розігнати хмари. Крихке пісочне тісто, оксамитовий лимонно-лаймовий курд і ніжна меренга з карамельною скоринкою — поєднання, від якого важко відірватися.
Рецептом цього смачнючого тарту поділилася на сторінці diana_kulikovska та ми певні, що він не просто смачний, а ще й має такий вигляд, ніби його готували у найкращій французькій пекарні.
Лимонний тарт — це класика французької кухні. Його головна магія у балансі між ніжною солодкістю меренги, вершковою текстурою лимонного курда та легкою кислинкою цитрусів. Цей десерт чудово підходить і для святкового столу, і для домашнього вечора з чашкою чаю.
Інгредієнти
Тісто
Борошно 300 г
Цукрова пудра 50 г
Масло 160 г
Яйце 1 шт.
Вода, щоб загалом із яйцем було 70 г
Лимонно-лаймовий курд
Цитрусовий фреш (сік апельсина, лимона та лайма) 130 мл
Цедра половини лимона та половини лайма
Яйця 3 шт.
Цукор 120 г
Масло 50 г
Меренга
Білки 2 шт.
Цукор 140 г
Вода 35 мл
Приготування тіста
У мисці змішайте борошно та пудру.
Додайте нарізане холодне масло та перетріть руками до стану крихти.
Вбийте яйце з водою, замісіть тісто, розкотіть його та викладіть у форму.
Випікайте за 180°C близько 20 хв, доки скоринка не стане золотистою. Якщо хочете, щоб тісто не втратило форму під час випікання, накрийте його пергаментом і засипте сухою квасолею чи рисом.
Приготування лимонно-лаймового курда
Змішайте фреш, цукор, яйця та цедру.
Готуйте на повільному вогні, постійно помішуйте, до густої, кремової консистенції.
Зніміть з плити, додайте масло, перемішайте до однорідності.
Викладіть курд на спечену основу та запікай ще 10 хв.
Приготування меренги
Збийте білки до густої піни.
Тим часом у сотейнику з води та цукру зваріть сироп до появи перших бульбашок.
Повільно вливайте гарячий сироп у білки, не припиняйте збивати.
Маса має стати блискучою, щільною та не випадати з чаші.
Викладіть меренгу поверх тарту та запікайте 2–3 хв, поки вона не стане золотистою.
Подача
Цей тарт — самодостатній, але ідеально поєднується з чашкою зеленого чаю чи кавою з нотками карамелі. Перед подачею охолодіть його у холодильнику щонайменше годину, щоб шари «подружилися», а смаки розкрилися повністю. Якщо хочете освіжити подачу, прикрасьте десерт свіжими м’ятними листочками чи тонко нарізаними скибочками лайма.
Лимонний тарт — це не просто десерт. Це маленький ритуал щастя, де поєднуються терпкість і ніжність, солодкість і свіжість. Його аромат наповнює дім, а кожен шматочок нагадує, що навіть найпохмуріший день можна зробити яскравішим, достатньо лише шматочка лимонного дива.