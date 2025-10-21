Лимонний тарт: рецепт яскравого та ароматного десерту

Лимонний тарт / © www.credits

Реклама

Рецептом цього смачнючого тарту поділилася на сторінці diana_kulikovska та ми певні, що він не просто смачний, а ще й має такий вигляд, ніби його готували у найкращій французькій пекарні.

Лимонний тарт — це класика французької кухні. Його головна магія у балансі між ніжною солодкістю меренги, вершковою текстурою лимонного курда та легкою кислинкою цитрусів. Цей десерт чудово підходить і для святкового столу, і для домашнього вечора з чашкою чаю.

Інгредієнти

Тісто

Борошно 300 г

Цукрова пудра 50 г

Масло 160 г

Яйце 1 шт.

Вода, щоб загалом із яйцем було 70 г

Лимонно-лаймовий курд

Цитрусовий фреш (сік апельсина, лимона та лайма) 130 мл

Цедра половини лимона та половини лайма

Яйця 3 шт.

Цукор 120 г

Масло 50 г

Меренга

Білки 2 шт.

Цукор 140 г

Вода 35 мл

Приготування тіста

У мисці змішайте борошно та пудру. Додайте нарізане холодне масло та перетріть руками до стану крихти. Вбийте яйце з водою, замісіть тісто, розкотіть його та викладіть у форму. Випікайте за 180°C близько 20 хв, доки скоринка не стане золотистою. Якщо хочете, щоб тісто не втратило форму під час випікання, накрийте його пергаментом і засипте сухою квасолею чи рисом.

Приготування лимонно-лаймового курда

Змішайте фреш, цукор, яйця та цедру. Готуйте на повільному вогні, постійно помішуйте, до густої, кремової консистенції. Зніміть з плити, додайте масло, перемішайте до однорідності. Викладіть курд на спечену основу та запікай ще 10 хв.

Приготування меренги

Збийте білки до густої піни. Тим часом у сотейнику з води та цукру зваріть сироп до появи перших бульбашок. Повільно вливайте гарячий сироп у білки, не припиняйте збивати. Маса має стати блискучою, щільною та не випадати з чаші. Викладіть меренгу поверх тарту та запікайте 2–3 хв, поки вона не стане золотистою.

Подача

Цей тарт — самодостатній, але ідеально поєднується з чашкою зеленого чаю чи кавою з нотками карамелі. Перед подачею охолодіть його у холодильнику щонайменше годину, щоб шари «подружилися», а смаки розкрилися повністю. Якщо хочете освіжити подачу, прикрасьте десерт свіжими м’ятними листочками чи тонко нарізаними скибочками лайма.

Реклама

Лимонний тарт — це не просто десерт. Це маленький ритуал щастя, де поєднуються терпкість і ніжність, солодкість і свіжість. Його аромат наповнює дім, а кожен шматочок нагадує, що навіть найпохмуріший день можна зробити яскравішим, достатньо лише шматочка лимонного дива.