Лимонний тарт: рецепт яскравого та ароматного десерту

Якщо осінь здається вам надто сірою, додайте до життя яскравості. Лимонний тарт — це десерт, який немов створений, щоб розігнати хмари. Крихке пісочне тісто, оксамитовий лимонно-лаймовий курд і ніжна меренга з карамельною скоринкою — поєднання, від якого важко відірватися.

Станіслава Бондаренко
Лимонний тарт

Лимонний тарт / © www.credits

Рецептом цього смачнючого тарту поділилася на сторінці diana_kulikovska та ми певні, що він не просто смачний, а ще й має такий вигляд, ніби його готували у найкращій французькій пекарні.

Лимонний тарт — це класика французької кухні. Його головна магія у балансі між ніжною солодкістю меренги, вершковою текстурою лимонного курда та легкою кислинкою цитрусів. Цей десерт чудово підходить і для святкового столу, і для домашнього вечора з чашкою чаю.

Інгредієнти

Тісто

  • Борошно 300 г

  • Цукрова пудра 50 г

  • Масло 160 г

  • Яйце 1 шт.

  • Вода, щоб загалом із яйцем було 70 г

Лимонно-лаймовий курд

  • Цитрусовий фреш (сік апельсина, лимона та лайма) 130 мл

  • Цедра половини лимона та половини лайма

  • Яйця 3 шт.

  • Цукор 120 г

  • Масло 50 г

Меренга

  • Білки 2 шт.

  • Цукор 140 г

  • Вода 35 мл

Приготування тіста

  1. У мисці змішайте борошно та пудру.

  2. Додайте нарізане холодне масло та перетріть руками до стану крихти.

  3. Вбийте яйце з водою, замісіть тісто, розкотіть його та викладіть у форму.

  4. Випікайте за 180°C близько 20 хв, доки скоринка не стане золотистою. Якщо хочете, щоб тісто не втратило форму під час випікання, накрийте його пергаментом і засипте сухою квасолею чи рисом.

Приготування лимонно-лаймового курда

  1. Змішайте фреш, цукор, яйця та цедру.

  2. Готуйте на повільному вогні, постійно помішуйте, до густої, кремової консистенції.

  3. Зніміть з плити, додайте масло, перемішайте до однорідності.

  4. Викладіть курд на спечену основу та запікай ще 10 хв.

Приготування меренги

  1. Збийте білки до густої піни.

  2. Тим часом у сотейнику з води та цукру зваріть сироп до появи перших бульбашок.

  3. Повільно вливайте гарячий сироп у білки, не припиняйте збивати.

  4. Маса має стати блискучою, щільною та не випадати з чаші.

  5. Викладіть меренгу поверх тарту та запікайте 2–3 хв, поки вона не стане золотистою.

Подача

Цей тарт — самодостатній, але ідеально поєднується з чашкою зеленого чаю чи кавою з нотками карамелі. Перед подачею охолодіть його у холодильнику щонайменше годину, щоб шари «подружилися», а смаки розкрилися повністю. Якщо хочете освіжити подачу, прикрасьте десерт свіжими м’ятними листочками чи тонко нарізаними скибочками лайма.

Лимонний тарт — це не просто десерт. Це маленький ритуал щастя, де поєднуються терпкість і ніжність, солодкість і свіжість. Його аромат наповнює дім, а кожен шматочок нагадує, що навіть найпохмуріший день можна зробити яскравішим, достатньо лише шматочка лимонного дива.

