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Листкові тістечка з яблуками та корицею: рецепт ароматної випічки
Хрусткі й ароматні слойки з яблуками та корицею — це чудовий варіант як для щоденного чаювання, так і для святкового столу.
Випічка готується дуже просто і швидко, оскільки для цього використовується готове листкове тісто, яке можна придбати в будь-якому супермаркеті.
Інгредієнти
- листкове тісто
- 500 г
- яблука
- 3–4 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- курячі яйця
- 1 шт.
- вершкове масло
- 30 г
- кориця
- за смаком
Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте середніми кубиками.
На сковороді на середньому вогні розігрійте вершкове масло, додайте цукор, обсмажте до золотистого кольору, додайте яблука і тушкуйте, поки рідина не випарується, а яблука не стануть м’якими, потім посипте корицею і перемішайте.
Яйце збийте виделкою.
Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
На робочу поверхню, злегка присипану борошном, викладіть тісто, злегка розкачайте його та розріжте на рівні прямокутники.
На одній частині прямокутника зробіть кілька надрізів, відступаючи від усіх країв приблизно на один сантиметр.
На іншу частину викладіть яблука, накрийте та скріпіть краї, притискаючи виделкою, перекладіть слойки на деко, застелене пергаментом, і змастіть збитим яйцем.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20–25 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням слойки можна посипати цукровою пудрою.