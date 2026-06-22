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Слойки з сиром та кисломолочним сиром: швидка закуска з готового тіста
Слойки — це швидка, ситна та смачна випічка.
Для приготування знадобляться готове листкове тісто, яке продається в будь-якому супермаркеті, сир, будь-який кисломолочний сир, яйце та зелень. Подавайте слойки з чаєм, кавою або як самостійний перекус.
Інгредієнти
- листкове тісто
- 250 г
- кисломолочний сир 5 %–9 %
- 180 г
- сир сулугуні
- 80 г
- куряче яйце
- 1 шт. (у начинку) + 1 шт. (для змащування)
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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- кунжут
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Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.
Сир натріть на великій тертці.
Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
Для начинки: у мисці змішайте кисломолочний сир, сир, додайте яйце, зелень, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто і злегка розкачайте його, на край тіста викладіть начинку, щільно згорніть у рулет, з’єднайте краї, наріжте на невеликі шматочки та викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 25–30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Тісто можна використовувати як дріжджове, так і бездріжджове.
У начинку також можна додати твердий сир, моцарелу або бринзу.