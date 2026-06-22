ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Слойки з сиром та кисломолочним сиром: швидка закуска з готового тіста

Слойки — це швидка, ситна та смачна випічка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
370 ккал
Коментарі
Листкові тістечка з сиром та творогом

Слойки з сиром і кисломолочним сиром / © Credits

Для приготування знадобляться готове листкове тісто, яке продається в будь-якому супермаркеті, сир, будь-який кисломолочний сир, яйце та зелень. Подавайте слойки з чаєм, кавою або як самостійний перекус.

Інгредієнти

листкове тісто
250 г
кисломолочний сир 5 %–9 %
180 г
сир сулугуні
80 г
куряче яйце
1 шт. (у начинку) + 1 шт. (для змащування)
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)
кунжут

  1. Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.

  2. Сир натріть на великій тертці.

  3. Зелень промийте, висушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  4. Для начинки: у мисці змішайте кисломолочний сир, сир, додайте яйце, зелень, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  5. Робочу поверхню присипте борошном, викладіть тісто і злегка розкачайте його, на край тіста викладіть начинку, щільно згорніть у рулет, з’єднайте краї, наріжте на невеликі шматочки та викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, на відстані одна від одної. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 25–30 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Тісто можна використовувати як дріжджове, так і бездріжджове.

  • У начинку також можна додати твердий сир, моцарелу або бринзу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie