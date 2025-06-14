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Листковий пиріг з куркою та грибами: рецепт нашвидкуруч
Випічка з листкового тіста — справжній порятунок для зайнятих господинь. Вона дозволяє створювати апетитні страви з мінімальними зусиллями, але з максимальним задоволенням для всієї сім’ї.
Відкритий листковий пиріг з куркою та грибами — це саме той варіант, коли смачно, ситно та не треба багато часу на приготування. У цьому рецепті, про який розповіли на сторінці Tasty Stories, поєднано соковиту курку, ароматні печериці, ніжний вершковий сир та розтоплений сирний верх — те, що так люблять і дорослі, і діти. А головне — готується пиріг буквально за пів години.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 400–500 г
- Куряче м’ясо
- 300 г
- Печериці
- 300 г
- Цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- Вершковий сир (типу «Філадельфія»)
- 100 г
- Твердий сир
- 100 г
- Сир Моцарела
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- Олія
- 1 ст.л
- Сіль
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- Курячий жовток
- 1 шт.
- Спеції (чорний перець, паприка, сушений базилік чи орегано)
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Приготування
Якщо використовуєте заморожене листкове тісто — дістаньте його з холодильника щонайменше за годину до початку приготування, щоб воно добре розморозилось і стало еластичним.
У сковороді розігрійте масло.
Дрібно наріжте цибулю півкільцями чи кубиками — обсмажте її до прозорості.
Додайте нарізані печериці. Обсмажуйте разом із цибулею до золотистого кольору — зайва волога має випаруватись.
Додайте нарізану шматочками курку. Смажте 8–10 хв на середньому вогні та помішуйте.
Посоліть, додайте спеції.
Зменште вогонь і додайте вершковий сир. Гарно перемішайте до однорідної маси.
Зніміть з вогню та залиште трохи охолонути.
Розкачайте листкове тісто до бажаного розміру (зазвичай 3–5 мм товщини).
Перекладіть на застелене пергаментом деко.
По краях зробіть надрізи, сформуйте бортики.
Змастіть бортики збитим жовтком — вони стануть золотистими та хрусткими.
Викладіть на центр тіста підготовлену начинку.
Рівномірно посипте натертим твердим сиром.
Додайте зверху кілька скибочок моцарели для красивої тягучої скоринки.
Розігрійте духовку до 170°C).
Випікайте 20–25 хв, доки краї стануть рум’яними, а сир розплавиться.
Дайте пирогу трохи охолонути — тоді його легше нарізати. Подавайте з легким салатом або овочами на пару. Ідеально смакує як гарячим, так і в охолодженому вигляді.
Поради
Замість курки можна додати шинку, індичку чи навіть копчену рибу.
Вегетаріанський варіант: додайте більше грибів, шпинат або броколі.
Такий листковий пиріг стане вашим фаворитом у меню швидкої домашньої кухні, адже кожна господиня знає: коли у холодильнику є упаковка листкового тіста — вечеря врятована.