Листковий пиріг з куркою та грибами: рецепт нашвидкуруч

Листковий пиріг з куркою та грибами / © Associated Press

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Відкритий листковий пиріг з куркою та грибами — це саме той варіант, коли смачно, ситно та не треба багато часу на приготування. У цьому рецепті, про який розповіли на сторінці Tasty Stories, поєднано соковиту курку, ароматні печериці, ніжний вершковий сир та розтоплений сирний верх — те, що так люблять і дорослі, і діти. А головне — готується пиріг буквально за пів години.

Інгредієнти Листкове тісто 400–500 г Куряче м’ясо 300 г Печериці 300 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Вершковий сир (типу «Філадельфія») 100 г Твердий сир 100 г Сир Моцарела Олія 1 ст.л Сіль Курячий жовток 1 шт. Спеції (чорний перець, паприка, сушений базилік чи орегано)

Приготування

Якщо використовуєте заморожене листкове тісто — дістаньте його з холодильника щонайменше за годину до початку приготування, щоб воно добре розморозилось і стало еластичним. У сковороді розігрійте масло. Дрібно наріжте цибулю півкільцями чи кубиками — обсмажте її до прозорості. Додайте нарізані печериці. Обсмажуйте разом із цибулею до золотистого кольору — зайва волога має випаруватись. Додайте нарізану шматочками курку. Смажте 8–10 хв на середньому вогні та помішуйте. Посоліть, додайте спеції. Зменште вогонь і додайте вершковий сир. Гарно перемішайте до однорідної маси. Зніміть з вогню та залиште трохи охолонути. Розкачайте листкове тісто до бажаного розміру (зазвичай 3–5 мм товщини). Перекладіть на застелене пергаментом деко. По краях зробіть надрізи, сформуйте бортики. Змастіть бортики збитим жовтком — вони стануть золотистими та хрусткими. Викладіть на центр тіста підготовлену начинку. Рівномірно посипте натертим твердим сиром. Додайте зверху кілька скибочок моцарели для красивої тягучої скоринки. Розігрійте духовку до 170°C). Випікайте 20–25 хв, доки краї стануть рум’яними, а сир розплавиться. Дайте пирогу трохи охолонути — тоді його легше нарізати. Подавайте з легким салатом або овочами на пару. Ідеально смакує як гарячим, так і в охолодженому вигляді.

Поради

Замість курки можна додати шинку, індичку чи навіть копчену рибу.

Вегетаріанський варіант: додайте більше грибів, шпинат або броколі.

Такий листковий пиріг стане вашим фаворитом у меню швидкої домашньої кухні, адже кожна господиня знає: коли у холодильнику є упаковка листкового тіста — вечеря врятована.