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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Листковий пиріг з куркою та грибами: рецепт нашвидкуруч

Випічка з листкового тіста — справжній порятунок для зайнятих господинь. Вона дозволяє створювати апетитні страви з мінімальними зусиллями, але з максимальним задоволенням для всієї сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Листковий пиріг з куркою та грибами

Листковий пиріг з куркою та грибами / © Associated Press

Відкритий листковий пиріг з куркою та грибами — це саме той варіант, коли смачно, ситно та не треба багато часу на приготування. У цьому рецепті, про який розповіли на сторінці Tasty Stories, поєднано соковиту курку, ароматні печериці, ніжний вершковий сир та розтоплений сирний верх — те, що так люблять і дорослі, і діти. А головне — готується пиріг буквально за пів години.

Інгредієнти

Листкове тісто
400–500 г
Куряче м’ясо
300 г
Печериці
300 г
Цибуля ріпчаста
1 шт.
Вершковий сир (типу «Філадельфія»)
100 г
Твердий сир
100 г
Сир Моцарела
Олія
1 ст.л
Сіль
Курячий жовток
1 шт.
Спеції (чорний перець, паприка, сушений базилік чи орегано)

Приготування

  1. Якщо використовуєте заморожене листкове тісто — дістаньте його з холодильника щонайменше за годину до початку приготування, щоб воно добре розморозилось і стало еластичним.

  2. У сковороді розігрійте масло.

  3. Дрібно наріжте цибулю півкільцями чи кубиками — обсмажте її до прозорості.

  4. Додайте нарізані печериці. Обсмажуйте разом із цибулею до золотистого кольору — зайва волога має випаруватись.

  5. Додайте нарізану шматочками курку. Смажте 8–10 хв на середньому вогні та помішуйте.

  6. Посоліть, додайте спеції.

  7. Зменште вогонь і додайте вершковий сир. Гарно перемішайте до однорідної маси.

  8. Зніміть з вогню та залиште трохи охолонути.

  9. Розкачайте листкове тісто до бажаного розміру (зазвичай 3–5 мм товщини).

  10. Перекладіть на застелене пергаментом деко.

  11. По краях зробіть надрізи, сформуйте бортики.

  12. Змастіть бортики збитим жовтком — вони стануть золотистими та хрусткими.

  13. Викладіть на центр тіста підготовлену начинку.

  14. Рівномірно посипте натертим твердим сиром.

  15. Додайте зверху кілька скибочок моцарели для красивої тягучої скоринки.

  16. Розігрійте духовку до 170°C).

  17. Випікайте 20–25 хв, доки краї стануть рум’яними, а сир розплавиться.

  18. Дайте пирогу трохи охолонути — тоді його легше нарізати. Подавайте з легким салатом або овочами на пару. Ідеально смакує як гарячим, так і в охолодженому вигляді.

Поради

  • Замість курки можна додати шинку, індичку чи навіть копчену рибу.

  • Вегетаріанський варіант: додайте більше грибів, шпинат або броколі.

Такий листковий пиріг стане вашим фаворитом у меню швидкої домашньої кухні, адже кожна господиня знає: коли у холодильнику є упаковка листкового тіста — вечеря врятована.

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