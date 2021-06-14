М'яке бананове морозиво: домашній рецепт

Літо вносить свої корективи в наш раціон. У спеку, щоб освіжитися, хочеться з'їсти чогось легкого і прохолодного. Якомога краще для цього підійде морозиво.

Пропонуємо вам приготувати домашнє морозиво, яке, на відміну від магазинного, не містить штучних ароматизаторів, стабілізаторів-емульгаторів та інших аж ніяк не нешкідливих харчових добавок.

До складу м'якого бананового морозива входять лише банани і яблучний сік. Якщо сік ви приготуєте самі, то морозиво буде абсолютно натуральним продуктом, приготованим без застосування високих температур, а значить, з максимальним вмістом вітамінів.

Інгредієнти:

3-4 банани

50 мл яблучного соку

Приготування

Стиглі банани очистити, нарізати невеликими шматочками, укласти в контейнер або пакет і покласти на кілька годин в морозильну камеру.

Заморожені банани помістити в подрібнювач і почати збивати на низькій швидкості.

Коли банани проб'ються до великої крихти, акуратно потроху влити яблучний сік і продовжити збивання на високій швидкості до отримання однорідної пастоподібної маси.

На замітку

Подавати морозиво слід негайно, прикрасивши його цукатами і листочками м'яти або посипавши подрібненими горіхами чи тертим шоколадом.

Якщо ви хочете, щоб десерт набув більш щільної форми, помістіть його на кілька годин у морозильну камеру.

Урізноманітнити смак морозива можна додаванням під час збивання меду, кураги, заморожених ягід (добре підійдуть полуниця, малина або чорниця). Вмикайте фантазію і дивуйте себе і своїх близьких!

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