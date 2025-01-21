Мʼякий шоколадний пиріг: рецепт цікавої випічки

Цей шоколадний пиріг із печивом — досконале поєднання ніжного шоколадного коржа та ароматного печива з шоколадною крихтою.

Рецепт настільки простий, що ви зможете приготувати його у будь-який момент і результат буде вартий ваших старань. Про цей рецепт розповіли на сторінці on_est_gourmands.

Інгредієнти

Для пирога:

Чорний шоколад 200 г

Цукор 70 г

Яйця 3 шт.

Вершкове масло 160 г

Борошно 60 г

Для печива:

М'яке вершкове масло 120 г

Коричневий цукор 110 г

Яйце 1 шт.

Борошно 150 г

Сіль

Розпушувач 1/2 ч. л

Шоколадна крихта 100 г

Приготування

Приготуйте основу — шоколадний пиріг:

У великій мисці ретельно збийте яйця з цукром до отримання однорідної консистенції. Розтопіть вершкове масло разом із чорним шоколадом на водяній бані чи у мікрохвильовій печі, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Додайте цю суміш до яєчно-цукрової маси. Просійте борошно та акуратно введіть його у тісто, перемішайте до однорідності. Перелийте тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментним папером або змащену маслом. Випікайте у розігрітій до 170°C духовці протягом 10 хв.

Приготуйте тісто для печива:

У мисці змішайте м'яке вершкове масло з коричневим цукром і, за бажанням, додайте трохи ваніліну для аромату. Вбийте яйце та ретельно перемішайте масу до однорідного стану. Просійте борошно разом із розпушувачем і сіллю, а потім поступово додайте їх до масляної суміші. Додайте шоколадну крихту у тісто та обережно перемішайте.

Завершальний етап:

Коли основа пирога трохи охолоне, розподіліть поверх неї невеликі купки тіста для печива. Це створить ефектний шар з хрустким верхом. Помістіть форму назад у духовку та випікайте ще 10-15 хв за температури 170°C. Слідкуйте, щоб верхівка печива була золотистою, але залишалася м'якою.

Дайте готовому пирогу трохи охолонути перед подачею. Розріжте його на порції та подавайте з чашкою ароматного чаю чи кави. Ніжна текстура шоколадного пирога ідеально доповнюється хрустким і солодким шаром печива. Така випічка стане улюбленим десертом для всієї родини та чудовим завершенням святкової трапези.

@on_est_gourmands Moelleux chocolat et cookie Pour le moelleux : 200 g de chocolat noir 70g de sucre 3 gros œufs ou 3 petits 160 g de beurre 60 g de farine Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter le beurre fondu et le chocolat Mélanger puis ajouter la farine Verser dans un moule de 20cm puis enfourner 10min à 170° Le cookie : 120 g de beurre mou 110 g de cassonade 1 oeuf 150 g de farine 1/2 càc de sel 1/2 càc de levure chimique 100 g de pépites de chocolat Mélanger le beurre avec le sucre et la vanille, ajouter l'œuf puis la farine et la levure chimique Incorporer les pépites de chocolat Déposer des tas de pâte à cookie sur le moelleux précuit Enfourner pendant 10 à 15min à 170° Chocolate and cookie cake For the cake: 200 g dark chocolate 70 g sugar 3 large eggs or 3 small 160 g butter 60 g flour Whisk the eggs with the sugar, add the melted butter and chocolate Mix then add the flour Pour into a 20cm mold then bake for 10min at 170° The cookie: 120 g soft butter 110 g brown sugar 1 egg 150 g flour 1/2 tsp salt 1/2 tsp baking powder 100 g chocolate chips Mix the butter with the sugar and vanilla, add the egg then the flour and baking powder Incorporate the chocolate chips Place piles of cookie dough on the pre-cooked cake Bake for 10 to 15min at 170° ♬ Fairy Dreams - Ian Post

Спробуйте приготувати цей м'який шоколадний пиріг і переконайтеся, що шоколадна випічка може бути справжнім кулінарним мистецтвом навіть без зайвих зусиль.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати класичний пиріг "Зебра".

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