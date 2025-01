Мʼякий шоколадний пиріг: рецепт цікавої випічки

Moelleux chocolat et cookie Pour le moelleux : 200 g de chocolat noir 70g de sucre 3 gros œufs ou 3 petits 160 g de beurre 60 g de farine Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter le beurre fondu et le chocolat Mélanger puis ajouter la farine Verser dans un moule de 20cm puis enfourner 10min à 170° Le cookie : 120 g de beurre mou 110 g de cassonade 1 oeuf 150 g de farine 1/2 càc de sel 1/2 càc de levure chimique 100 g de pépites de chocolat Mélanger le beurre avec le sucre et la vanille, ajouter l'œuf puis la farine et la levure chimique Incorporer les pépites de chocolat Déposer des tas de pâte à cookie sur le moelleux précuit Enfourner pendant 10 à 15min à 170° Chocolate and cookie cake For the cake: 200 g dark chocolate 70 g sugar 3 large eggs or 3 small 160 g butter 60 g flour Whisk the eggs with the sugar, add the melted butter and chocolate Mix then add the flour Pour into a 20cm mold then bake for 10min at 170° The cookie: 120 g soft butter 110 g brown sugar 1 egg 150 g flour 1/2 tsp salt 1/2 tsp baking powder 100 g chocolate chips Mix the butter with the sugar and vanilla, add the egg then the flour and baking powder Incorporate the chocolate chips Place piles of cookie dough on the pre-cooked cake Bake for 10 to 15min at 170°