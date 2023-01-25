М'ясна закуска з маринованою цибулею: рецепт оригінальної страви

Цю закуску іноді називають холодним шашликом.
Закуска зі свинячої чи яловичої вирізки на смак нагадує шашлик. М'ясо витримується в ароматному маринаді з кисло-солодким смаком.
Складники
- свиняча вирізка – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 4 шт. (середні);
- перець болгарський – 1 шт. (червоний);
- лавровий лист – 2 шт.;
- перець горошком – 6 шт.
Маринад
- лимонний сік – 80 г;
- вода кип'ячена – 50 г;
- цукор – 40 г;
- оцет яблучний – 2 ст. л.;
- олія оливкова – 4 ст л.;
- сіль – 1,5 ч. л.;
- петрушка – 1 ч. л.;
- базилік – 0,5 ч. л.;
- чорний перець мелений;
Приготування
У киплячу воду додайте лавровий листок, одну цибулину, перець горошком опустіть м'ясо і варіть 40-50 хвилин на середньому вогні до готовності. Наприкінці варіння трохи посоліть та остудіть.
Приготуйте маринад
У миску влийте лимонний сік, воду, цукор, сіль, оцет, оливкову олію, петрушку, базилік, перець, а потім добре перемішайте. Цибулю наріжте тонкими слайсами.
М'ясо наріжте кружальцями завтовшки 5-7мм. У миску викладайте шарами: цибулю, на неї м'ясо, і продовжуйте в такому порядку, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути цибуля. Залийте маринадом, накрийте і поставте в холодильник щонайменше на п'ять годин, періодично акуратно помішуючи. Дістаньте м'ясо з холодильника, додайте болгарський перець, нарізаний шматочками, і посипте зеленню. Акуратно все перемішайте та викладіть на блюдо.
Поради
- Зелень використовуйте на свій смак.
- Спеції можна взяти будь-які.
Читайте також:
- Салат з курячою печінкою та морквою по-корейськи: рецепт для святкового столу
- Салат "Оселедець під шубою": класичний рецепт
- Фаршировані яйця з тунцем: оригінальна альтернатива салату "Мімоза"