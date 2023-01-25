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М'ясна закуска з маринованою цибулею: рецепт оригінальної страви

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
6224
Час на прочитання
2 хв
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М'ясна закуска з маринованою цибулею: рецепт оригінальної страви

Фото: Credits

Цю закуску іноді називають холодним шашликом.

Закуска зі свинячої чи яловичої вирізки на смак нагадує шашлик. М'ясо витримується в ароматному маринаді з кисло-солодким смаком.

Складники

  • свиняча вирізка – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 4 шт. (середні);
  • перець болгарський – 1 шт. (червоний);
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • перець горошком – 6 шт.

Маринад

  • лимонний сік – 80 г;
  • вода кип'ячена – 50 г;
  • цукор – 40 г;
  • оцет яблучний – 2 ст. л.;
  • олія оливкова – 4 ст л.;
  • сіль – 1,5 ч. л.;
  • петрушка – 1 ч. л.;
  • базилік – 0,5 ч. л.;
  • чорний перець мелений;

Приготування

У киплячу воду додайте лавровий листок, одну цибулину, перець горошком опустіть м'ясо і варіть 40-50 хвилин на середньому вогні до готовності. Наприкінці варіння трохи посоліть та остудіть.

Приготуйте маринад

У миску влийте лимонний сік, воду, цукор, сіль, оцет, оливкову олію, петрушку, базилік, перець, а потім добре перемішайте. Цибулю наріжте тонкими слайсами.

М'ясо наріжте кружальцями завтовшки 5-7мм. У миску викладайте шарами: цибулю, на неї м'ясо, і продовжуйте в такому порядку, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути цибуля. Залийте маринадом, накрийте і поставте в холодильник щонайменше на п'ять годин, періодично акуратно помішуючи. Дістаньте м'ясо з холодильника, додайте болгарський перець, нарізаний шматочками, і посипте зеленню. Акуратно все перемішайте та викладіть на блюдо.

Поради

  • Зелень використовуйте на свій смак.
  • Спеції можна взяти будь-які.

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Дата публікації
Перегляди
6224
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