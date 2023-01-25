М'ясна закуска з маринованою цибулею: рецепт оригінальної страви

Закуска зі свинячої чи яловичої вирізки на смак нагадує шашлик. М'ясо витримується в ароматному маринаді з кисло-солодким смаком.

Складники

свиняча вирізка – 500 г;

цибуля ріпчаста — 4 шт. (середні);

перець болгарський – 1 шт. (червоний);

лавровий лист – 2 шт.;

перець горошком – 6 шт.

Маринад

лимонний сік – 80 г;

вода кип'ячена – 50 г;

цукор – 40 г;

оцет яблучний – 2 ст. л.;

олія оливкова – 4 ст л.;

сіль – 1,5 ч. л.;

петрушка – 1 ч. л.;

базилік – 0,5 ч. л.;

чорний перець мелений;

Приготування

У киплячу воду додайте лавровий листок, одну цибулину, перець горошком опустіть м'ясо і варіть 40-50 хвилин на середньому вогні до готовності. Наприкінці варіння трохи посоліть та остудіть.

Приготуйте маринад

У миску влийте лимонний сік, воду, цукор, сіль, оцет, оливкову олію, петрушку, базилік, перець, а потім добре перемішайте. Цибулю наріжте тонкими слайсами.

М'ясо наріжте кружальцями завтовшки 5-7мм. У миску викладайте шарами: цибулю, на неї м'ясо, і продовжуйте в такому порядку, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути цибуля. Залийте маринадом, накрийте і поставте в холодильник щонайменше на п'ять годин, періодично акуратно помішуючи. Дістаньте м'ясо з холодильника, додайте болгарський перець, нарізаний шматочками, і посипте зеленню. Акуратно все перемішайте та викладіть на блюдо.

Поради

Зелень використовуйте на свій смак.

Спеції можна взяти будь-які.

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