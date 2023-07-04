М'ясні домашні котлети: класичний рецепт

Головне правило котлет, щоб вони не прилипали і не розвалювалися на сковороді, перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити.
Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м'ясо має бути з жирком. Для приготування котлет підійде будь-яке м'ясо. Його потрібно перекрутити на м'ясорубці, додати хліб, яйце та обсмажити.
Складники
- фарш свинячий – 600 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- батон – 2 шматочки;
- часник – 2 зубчики;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- панірувальні сухарі:
- олія – для смаження.
Приготування
Цибулю та часник очистіть.
М'ясо перекрутіть на м'ясорубці з цибулею та часником.
Батон розмочіть у воді (попередньо обрізавши скоринку), відітисніть із нього всю воду і викладіть у фарш. Додайте яйце. Посоліть, поперчіть. Добре вимісіть і відбийте.
Сформуйте котлети, обваляйте в сухарях. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Поради
- Замість батона використовуйте хліб.
- Котлети можна панірувати у борошні.
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