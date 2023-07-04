М'ясні домашні котлети: класичний рецепт

Головне правило котлет, щоб вони не прилипали і не розвалювалися на сковороді, перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити.

Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м'ясо має бути з жирком. Для приготування котлет підійде будь-яке м'ясо. Його потрібно перекрутити на м'ясорубці, додати хліб, яйце та обсмажити.

Складники

фарш свинячий – 600 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

батон – 2 шматочки;

часник – 2 зубчики;

перець чорний мелений;

сіль;

панірувальні сухарі:

олія – для смаження.

Приготування

Цибулю та часник очистіть.

М'ясо перекрутіть на м'ясорубці з цибулею та часником.

Батон розмочіть у воді (попередньо обрізавши скоринку), відітисніть із нього всю воду і викладіть у фарш. Додайте яйце. Посоліть, поперчіть. Добре вимісіть і відбийте.

Сформуйте котлети, обваляйте в сухарях. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради

Замість батона використовуйте хліб.

Котлети можна панірувати у борошні.

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