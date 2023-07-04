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М'ясні домашні котлети: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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360
Час на прочитання
1 хв
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М'ясні домашні котлети: класичний рецепт

М'ясні домашні котлети / Фото: Credits

Головне правило котлет, щоб вони не прилипали і не розвалювалися на сковороді, перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити.

Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м'ясо має бути з жирком. Для приготування котлет підійде будь-яке м'ясо. Його потрібно перекрутити на м'ясорубці, додати хліб, яйце та обсмажити.

Складники

  • фарш свинячий – 600 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • батон – 2 шматочки;
  • часник – 2 зубчики;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • панірувальні сухарі:
  • олія – для смаження.

Приготування

Цибулю та часник очистіть.

М'ясо перекрутіть на м'ясорубці з цибулею та часником.

Батон розмочіть у воді (попередньо обрізавши скоринку), відітисніть із нього всю воду і викладіть у фарш. Додайте яйце. Посоліть, поперчіть. Добре вимісіть і відбийте.

Сформуйте котлети, обваляйте в сухарях. Обсмажте їх на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Поради

  • Замість батона використовуйте хліб.
  • Котлети можна панірувати у борошні.

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Дата публікації
Перегляди
360
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